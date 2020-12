PSOE y VTLP, apoyados por Cs, aprueban las cuentas del Ayuntamiento de Valladolid y rechazan las enmiendas de PP y VOX

A lo largo de dos sesiones extraordinarias, una primera, sin apenas debate, para aprobar el límite máximo de gasto no financiero, con el voto en contra de PP y VOX, y una segunda y más extensa, de más de dos horas, que ha validado el proyecto de presupuestos para 2021, con idéntica postura de los dos grupos citados, ha quedado escenificado el acuerdo alcanzado entre el equipo municipal y la formación naranja que ha permitido sacar adelante unas cuentas que se elevan a 363 millones de euros.

En palabras del concejal de Hacienda, Pedro Herrero, y la edil de VTLP María Sánchez, se trata de "los presupuestos más ambiciosos de los últimos once años, los más plurales y respaldados de los 42 años de la historia democrática de la institución municipal", unas cuentas que, como así han ensalzado, mantienen congelados los impuestos por sexto año consecutivo y contemplan más de 60 millones en inversiones.

En su alegato en favor de las cuentas de 2021, Herrero, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado también para cargar contra la Junta de Castilla y León y recordar que a consecuencia de su "incompetencia" el Ayuntamiento asume un conjunto de competencias impropias que en 2019 han supuesto la nada despreciable cifra de 25,5 millones de coste, al tiempo que se ha felicitado por el hecho de que el presupuesto elaborado constituye "el primer peldaño para la recuperación económica de la ciudad".

En el debate previo a la votación del proyecto de presupuestos, que finalmente ha contado con 17 votos favorables, los nueve del PSOE y los sumados por los tres de VTLP y otros tantos de Cs, el portavoz de la formación naranja, Pablo Vicente, ha justificado el apoyo brindado a un "acuerdo histórico" que lleva "el sello" de dicha formación al haber pactado con el grupo municipal hasta once compromisos dirigidos, fundamentalmente, al sostenimiento de la actividad productiva de pymes y autónomos y para dar ayuda a familias y colectivos que peor lo han pasado en la crisis por la pandemia.

Vicente, sin embargo, ha advertido de que Cs permanecerá vigilante para que esos acuerdos no se conviertan en "papel mojado" y con el fin de que las cuentas sirvan no sólo para "resistir el efecto de la crisis sino también para poner los mimbres y cambiar la tendencia económica de la ciudad".

"LOS PRESUPUESTOS DE LA MENTIRA"

En el lado opuesto, PP y VOX han hecho causa común para rechazar lo que, como así ha tildado el portavoz de la segunda formación, Javier García Bartolomé, son los "presupuestos de la mentira" y, en palabras de la 'popular' Pilar del Olmo, han sido diseñados como si en Valladolid no hubiera habido pandemia alguna.

Y ello, antes de ver cómo sus respectivas enmiendas quedaban el 'tintero', en el caso de VOX una para rebajar la deuda en 25 millones suprimiendo inversiones innecesarias y otra para reducir impuestos y tasas por 2,5 millones a empresas industriales, de transporte, comercio y hostelería, y en el del PP una también dirigida a eximir de la tasa de terrazas, mercadillos y atracciones de feria-supone una reducción de ingresos de 1,3 millones-y otra para incrementar el fondo Covid o fondo de contigencia de uno a 18,5 millones.

Del Olmo, como presidenta del Grupo Municipal del PP y principal partido de la oposición, ha insistido en que nos encontramos ante el primer presupuesto de "la era Covid y no lo parece, tanto por los números como por las líneas presupuestarias, muy parecidos a los de 2020. No parece que Valladolid esté en plena pandemia", de ahí su lista de adjetivos concatenados en términos de "grises, anodinos y continuistas" a la hora de analizar las cuentas del equipo de gobierno.

En su intervención crítica sobre el presupuesto, Del Olmo ha aconsejado a Cs, en tono irónico, que esté vigilante respecto del cumplimiento del acuerdo con PSOE y VTLP, en especial en lo concerniente a su promesa de bajar tasas e impuestos, al no concretarse tal promesa y dejarla al albur de la evolución del primer trimestre del próximo año, y ha defendido el necesario incremento de la dotación del fondo Covid para contigencias en 17,5 millones, a mayores del exiguo millón que, como así critica, ha consignado el equipo municipal.

A este respecto, la edil del PP contrapone las cantidades recogidas a este fin por los ayuntamientos de Soria y Madrid, en el primer caso de un millón para un presupuesto global de 57,5 millones, lo que supone una cantidad propocionalmente mucho mayor que la destinada por el Consistorio vallisoletano, o los 500 millones reservados por la institución local madrileña respecto de unas cuentas que se elevan a 5.000 millones.

"LA PELLA DE DEL OLMO"

"En cambio, aquí, eso sí, los gastos de representación se incrementan un 32 por ciento, ¡ya les vale!", ha recriminado Del Olmo, a la que, sin embargo, ha respondido el concejal de Hacienda, Pedro Herrero, con alusiones a las anteriores funciones de la 'popular' al frente de la Consejería de Economía y Hacienda para rebatir sus críticas sobre la no bajada de impuestos o la deficiente ejecución de las inversiones.

De hecho, Herrero ha apuntado que "el único gobierno municipal que ha bajado los impuestos ha sido el liderado por Puente, frente a una etapa de dos décadas liderada por el PP, "que los subió en plena crisis", o una entonces consejera a la que en dicho periodo de angustia económica no se le ocurrió mejor idea que imponer el 'céntimo sanitario' por el que recaudó 300 millones.

De su etapa como consejera también ha recordado que ésta llegó al cargo cuando en Castilla y León la deuda por habitante era de 581 millones y que a su marcha del Ejecutivo la misma se situó en 5.134 euros, "casi diez veces más de la que se encontró", además de que dejó de ejecutar un total de 5.870 millones de euros. "'Esa es la pella que no dejó la señora Del Olmo!", ha sentenciado el socialista.

Por su parte, el portavoz de VOX, Javier García Bartolomé, en la misma línea que el PP, ha justificado su no a los presupuestos, "los de la mentira", al asegurar que éstos "no se van a ejecutar" y ha calificado de incierto que no contemplen una subida de impuestos.

"¡De dónde salen si no esos 21 millones de euros adicionales, de dónde sacamos los 50 millones adicionales de deuda?", se ha preguntado el concejal de VOX, que también ha negado que no se hayan subido los impuestos hasta la fecha, en referencia al "catastrazo del pasado año que se ha mantenido también a lo largo de 2020".

El representante de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal ha denunciado también públicamente el, a su juicio, incremento en un 50 por ciento del endeudamiento municipal que, según sus cálculos, se traducirá en que la deuda actual de 350 euros por habitante se elevará en 2021 hasta los 520 euros.

En su alocución, el portavoz de VOX ha acusado igualmente al grupo municipal de seguir dejando en "el sueño de los justos" los grandes proyectos de ciudad, "destrozar el transporte urbano, tanto público como privado, y no fomentar la cultura con mayúsculas sino proyectos minoritarios, así como de gastarse para 2021 todos los ahorros municipales. "¡Y el próximo año, que el sol salga por Antequera!", ha sentenciado García Bartolomé.