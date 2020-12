Dos Premis Goya 2021 s'entregaran a València

El president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, ha desvetlat aquest dilluns que, "com a mínim", dos Premis Goya 2021 s'entregaran el 6 de març en la ciutat de València, que és subseu de la gala aquest pròxim any. En aquesta edició, la catifa roja serà "molt limitada" i, encara que si bé estaran tots els nominats i els qui entreguen els premis, "no va a ser un 'sarao'; no va a ser una gran festa", ha avançat.

Així ho ha anunciat als mitjans després de la primera reunió oficial de constitució de la Comissió Interadministrativa encarregada d'organitzar i coordinar les gales de 2021, any en el qual València és subseu juntament amb Madrid, i la de 2022, quan la capital del Túria serà seu.

En la trobada han participat representants de la Generalitat i de la Diputació de València, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, que presideix la Comissió Interadministrativa i Barroso i el seu equip, que han visitat les instal·lacions del Palau de les Arts, on se celebrarà l'esdeveniment.

Gómez ha explicat que la comissió de treball es reunirà periòdicament per a organitzar unes gales que simbolitzaran el "tret d'eixida i els actes commemoratius de l'Any Berlanga, per a retre homenatge a un dels nostres més il·lustres fills". "La gala de l'any 2022 serà el fermall d'or a tot el que desenvolupem en aquest 2021", ha agregat.

En la trobada d'aquest dilluns "s'ha començat a parlar dels compromisos més concrets que assumeix cadascuna de les parts, així com del desenvolupament del conveni, sobre el qual encara es treballa", ha indicat la vicealcaldessa, que ha detallat que han començat a tractar de qüestions "més pràctiques" sobre el 6 de març, com la disposició del Palau.

En aquest context, ha posat l'accent que la participació de València com a subseu el 2021 serà per a "simbolitzar" el "tret d'eixida" de l'Any Berlanga, en el qual l'Acadèmia tindrà una participació "molt activa", juntament amb les activitats que organitzen la Generalitat i la pròpia ciutat.

Per la seua banda, Barroso, que s'ha mostrat "molt agraït" per la implicació de l'Ajuntament i la seua "sensibilitat", ha assenyalat que "se n'aniran desgranant els detalls de la gala a mesura que s'acoste la data" i ha assegurat "sorpreses". "Tots aquests continguts se'n van perfilant i no es desvetlen fins a eixos moments, quasi algunes coses es reserven fins a la mateixa gala", ha destacat el director.

"És part de l'espectacle", ha postil·lat i ha revelat que enguany, per primera vegada, augura que va a haver-hi "més directores nominades que mai" i alguna producció valenciana.

En relació amb els premis, ha confirmat que a València s'entregarà en la gala del 2021 dos Goya "com a mínim". "Seran els que es puguen separar", ha avançat. Barroso ha indicat que l'equip de producció de l'Acadèmia i l'adjunt de direcció d'Antonio Banderas han visitat durant aquest dilluns l'auditori "per a veure les instal·lacions i els detalls per a anar perfilant la disposició".