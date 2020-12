El parque de Castilblanco tiene 6 meses para presentar proyectos tras su declaración como "gran instalación de ocio"

Así lo ha avanzado la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, en su comparecencia para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, en el que asimismo se ha ordenado la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana, del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido por el órgano ambiental el 10 de noviembre de 2020.

En concreto, para continuar con el procedimiento, una vez aprobada la calificación de la iniciativa como "gran instalación de ocio", y a fin de continuar con la aprobación del Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Ejecución (POITEGIO), se deberá presentar por parte del titular la documentación prevista en el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) en un plazo de seis meses.

Los proyectos y actividades económicas que se incluyan en el mismo serán aquellos que se determinen con carácter definitivo en el decreto de aprobación del Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Ejecución (POITEGIO) que, en su caso, se dicte por la Junta de Extremadura.

Gil Rosiña ha recordado que si no se cumple con este requisito de presentar los proyectos a tiempo, ocurrirá "como cualquier otra cosa que tenga que ver con un procedimiento administrativo", es decir, que "no se puede hacer". No obstante, ha remarcado que "ya se ha hecho mucho", en referencia a los plazos de información pública con carácter general, las audiencias de administraciones afectadas (CHG, municipios), y consultas ambientales de organizaciones ambientales.

Así, ha señalado que continúa el proceso administrativo para el que se ha establecido, como indica la Legio, un instructor y una comisión interadministrativa para agilizar un proyecto de esta envergadura.

AVANCE "FIRME"

Por su parte, la promotora ha señalado que tras esta declaración Elisyum City "avanza firme", pues esta concesión significa "un gran paso adelante" para el proyecto que "continuará su tramitación y el resto de aprobaciones hasta la definitiva".

La iniciativa plantea la construcción de "la primera ciudad inteligente de ocio y entretenimiento erigida desde cero en Europa", enfocada a la sostenibilidad y a la promoción de "nuevos modelos de convivencia basados en el compromiso social".

A tales efectos, Castilblanco Elysium Corporation S.A.U. ha contratado y depositado su confianza en la compañía Gensler, una "prestigiosa firma" internacional de arquitectura, diseño, planeamiento y consultoría estratégica, con quienes tendrán una "colaboración estrecha" para transformar la ciudad en un lugar "más resiliente e inclusivo" mediante el desarrollo de un "plan maestro conceptual para el proyecto, así como la visión del mismo en el largo plazo".

Gensler cuenta con más de 5.000 profesionales interconectados alrededor de 50 ubicaciones alrededor del mundo, señalan los promotores de la iniciativa en un comunicado.

11.900 MILLONES DE INVERSIÓN

El desarrollo de esta "innovadora smart city" se asentará sobre una superficie de más 1.200 hectáreas en la localidad de Castilblanco (Badajoz), en la comarca de la Siberia extremeña. Se trata de una zona con "unas condiciones naturales idóneas" que convertirán este punto geográfico es "uno de los parajes más avanzados a nivel europeo". La iniciativa prevé una inversión total prevista de 11.900 millones de euros y generará 50.000 empleos en la región.

Este proyecto planea convertirse en "un desarrollo para el futuro, con una visión holística que combine el espacio construido, la naturaleza y la tecnología de manera armónica; colocando la experiencia y al usuario en el centro de todas las decisiones de diseño".

Así, como parte de la visión al largo plazo, se planea un proyecto basado en principios de "diseño biofílico, que regenere los ecosistemas de los que formará parte, un proyecto que sea auténtico, que promueva el bienestar de quienes allí residan y de quienes lo visiten, que sea inclusivo y diverso, ofreciendo actividades para personas de diferentes edades y preferencias".

"Estamos convencidos de que, por su interés, atractivo y como propuesta transformadora, Elysium City se convertirá en la ciudad de entretenimiento de referencia, no solo en la comarca extremeña, sino a nivel internacional, potenciando un catálogo inigualable de servicios donde convergen ocio, sostenibilidad, tecnología e innovación", afirma el director de Comunicación del proyecto, Javier Resa.

En su comunicado, asegura que Elysium City ya ha recibido el "respaldo e interés" de "numerosos inversores y colaboradores, privados e institucionales, nacionales e internacionales", que han podido suscribir convenios en el marco de la Ley Extremeña para las Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), que, entre otros aspectos, contempla "apoyos fiscales".

Uno de los operadores con "importantes avances" es la "prestigiosa empresa" norteamericana Cora Alpha, con una inversión de 1.400 millones de euros, aportando "un proyecto de hotel y parque temático".