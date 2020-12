Cs s'absté finalment en els pressupostos i vota 'no' a la llei d'acompanyament: "Ha sigut impossible"

"Ha sigut completament impossible", ha lamentat el líder de Ciutadans, Toni Cantó, sobre el suport de Compromís i Unides Podem. No en el cas del PSPV, del qual ha agraït especialment la "voluntat" del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i ha promès mantindre aquest "camí de confiança".

La seua última oferta, presentada aquest dimarts, consistia en una reducció d'entre el 0,15% i el 0,5% del tipus aplicable a tres dels quatre trams més baixos de l'IRPF i una pujada del 0,25-0,5% als tres primers a partir de 50.000 euros. Així calculava que es beneficiarien el 99% dels valencians mentre l'impacte negatiu en les arques de la Generalitat es veuria compensat amb la pujada aprovada pel Botànic per als més rics.

Les negociacions entre Cs i el Botànic han anat avançant amb diverses reunions entre Cantó i Puig. En la llei de pressupostos han 'arrancat' proposats com un fons Covid amb 76 milions en ajudes directes per a sectors afectats, la contractació de 500 infermeres i 250 metges, la creació de 2.000 places en residències de majors (1.500 mitjançant col·laboració públic-privada), un bo de comerç, huit milions per al turisme o l'ampliació del 'Bo Viatge CV'.

"TRAÏCIÓ" DE COMPROMÍS I PODEM

Després de decidir l'abstenció, Cantó s'ha mostrat satisfet pel treball "molt dur" del seu grup en els últims mesos i ha criticat que Compromís i UP l'hagen "boicotejat traint l'esperit dels pactes de reconstrucció". "El que han fet és simplement destrucció", ha asseverat en declaracions abans de la junta de síndics.

La baixada d'impostos per a la classe mitjana i treballadora era un "gest" que creu que els valencians mereixien en aquesta situació, igual que en altres països d'Europa mentre "Espanya no ho fa". "Hem estat a punt", ha lamentat retraient que la coalició i el grup 'morat' "diuen defendre als treballadors i demostren que no els importen en absolut".