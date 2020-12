Els tècnics revelen que els danys en la Reial Senyera de 1928 són "més nombrosos" dels previstos

Els tècnics de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) han elaborat un mapa de l'estat de conservació de la Reial Senyera de 1928 -facsímil de l'original de 1545- amb l'objectiu de registrar els danys sobre la peça, que són "més nombrosos del que a simple vista es podia apreciar".

El "repte" dels especialistes que treballen en la rehabilitació de l'ensenya és "combinar la preservació del facsímil com a peça històrica i simbòlica, amb el disseny d'un sistema d'exhibició que permeta la seua participació en els actes públics de la Processó Cívica".

Així ho ha asseverat la subdirectora de l’Institut Valencià de Restauració, Gemma Contreras, que ha explicat que, d'acord amb l'informe elaborat, l'estat de conservació general del facsímil de la Reial Senyera és "molt deficient, malgrat haver sigut restaurada en el 2008 pel departament Tèxtil de l’IVCR+i".

Cal tindre en compte que les condicions mediambientals i expositives, al costat de les característiques peculiars que comporta la manipulació per a les eixides periòdiques i trasllats en actes oficials, ha ocasionat danys físics i estètics de la seda i els fils metàl·lics que la constitueixen.

La zona que concentra major deterioració és l'àrea de la baina, especialment el terç inferior, que és la part que està en contacte directe durant un espai de temps prolongat amb la persona que la porta en els actes de la processó cívica. De fet, els tècnics han identificat una reparació realitzada amb un pegat en la zona més danyada de la baina feta en 2019, "segurament amb la intenció de millorar l'aspecte estètic d'eixa àrea".

Les nombroses manipulacions, patides aquests anys, detalla Contreras, "han provocat grans tensions, rascades i esquinçaments en el teixit provocant aixecament del teixit original i del suport de consolidació de la intervenció de 2008".

En aquella intervenció, les bandes grogues es van protegir per una única cara (per l'anvers) amb un tul de seda tintat del mateix to, intervenció que s'ha mantingut en bon estat de conservació exceptuant un únic esquinçament o enganxada tant en el tul de seda com en el tissú probablement ocasionat de manera accidental.

Pel que fa al teixit magenta en algunes de les bandes podem observar xicotetes llacunes sobre el teixit original, de les quals es desconeix la causa.

En el llambrequí -teixit que decora la cimera de plata- també es pot observar una pèrdua de passamaneria de serrell en la zona d'unió amb la cimera produïda possiblement pel fregament del sistema de subjecció per a baixar la Senyera.

Despreniments i trencaments

Com a conseqüència, s'ha generat un esquinçament en la zona del serrell, provocat al seu torn pel trencament de l'ordit del peu i que deixa solta la trama d'aquest. Així mateix, els problemes de despreniments i trencaments del galó de serrell que remata el perímetre són destacats en el lateral més pròxim al sòl i a la baina quan la Senyera processiona o està exposada en vertical.

La subdirectora de l'institut comenta que, una vegada realitzada la documentació fotogràfica, s'ha realitzat un mapa de l'estat de conservació a fi de registrar els danys, "que són més nombrosos del que a simple vista es podia apreciar".

La intervenció s'ha iniciat amb l'eliminació del pegat en la baina, la qual cosa ha permés la valoració de l'estat de conservació del teixit original així com de la confecció de l'estructura interna d'aquesta zona.

En aquest moment, afig, s'estan fixant els fragments originals de la baina com a pas previ a la protecció de tota ella amb un teixit de característiques similars a l'original amb la finalitat de preservar-lo i no provocar danys majors.

El nou teixit de protecció es proposa com a resposta a la necessitat manifestada pels tècnics de l'Ajuntament de continuar utilitzant el facsímil en els actes públics de processó cívica del pròxim any. Al mateix temps, s'estan consolidant mitjançant costura les zones estripades en la passamaneria perimetral, conclou.

Aquesta Reial Senyera és la que presideix des de 1928 la Processó Cívica que cada any ix de l'Ajuntament de València amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. Una vegada restaurada, es preveu que torne a les dependències municipals la pròxima tardor, perquè el 7 d'octubre puga estar en elles per a la commemoració del 9 d'Octubre.