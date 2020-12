Un vidente purifica el restaurante de 'First dates' a base de pimienta y canela

El espíritu de la navidad invadió First dates este martes, llenando de decoración de la época el local de Cuatro y recibiendo a más parejas que acuden a él en busca del amor, como les ocurrió a María y Javier.

Carlos Sobera recibió en primer lugar al médium, vidente y tarotista: "Las chicas cuando me conocen y saben a lo que me dedico, en primer lugar, piensan que soy un friki, pero luego tienen miedo a meter la pata y que yo me entere".

El alicantino llevó un "caldero mágico" al restaurante porque "como hemos tenido un 2020 un poco complicado, es para traer prosperidad, buena energía, amor, salud, dinero...".

Su cita fue María que, por los nervios, en vez de entrar en el restaurante, se fue directa a uno de los privados del local, por lo que Sobera tuvo que acudir al rescate: "Cuando estoy nerviosa, sobre todo en una cita a ciegas, para romper el hielo hago acentos o imito al pato Donald".

María, en 'First dates'. MEDIASET

Javier la esperó en la mesa a la administrativa para conocerse y averiguar si la chispa del amor saltaba entre ambos. El médium le comentó su profesión, y aunque eso no le dio miedo a la alicantina, otros aspectos de él sí que la hicieron dudar de una futura relación.

El tarotista le explicó que tenía dos trabajos: "Soy asesor energético y también estoy en una plataforma que se llama Tarot Canal", pero María dudó si con "tanto lío tendría tiempo para mí, no quiero ser la novia de fin de semana".

Otros aspectos de Javier que no le gustaron a la alicantina fueron que llevaba "más de diez años sin pareja" o que "vivo con mi madre porque, para que esté sola, vivimos los dos juntos".

En los postres, el vidente procedió a realizar su conjuro y Sobera le pidió que les explicara cómo lo iba a hacer: "Se trata de traer buena energía, amor, salud y dinero". El comensal vertió un poco de pimienta y canela en un papel: "La primera es para las malas energías y la segunda, porque es afrodisíaca".

Javier realiza el conjuro en 'First dates'. MEDIASET

Javier quemó el papel y lo dejó en el caldero que había llevado al programa: "Se lo pedimos al universo y ya hemos acabado. Está todo purificado", afirmó el alicantino mientras recibía los aplausos de las camareras de First dates.

Al final, el asesor energético sí que quiso tener una segunda cita "y las que hagan falta porque es la primera vez que me entienden y que hacen las mismas cosas que yo. Ha sido todo muy positivo".

María, por su parte, no quiso volver a quedar con el tarotista ya que "me ha faltado feeling y atracción para ser pareja, pero como amigos sí que podríamos quedar", concluyó.