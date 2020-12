El sorteig de Nadal deixa uns 141 milions en la Comunitat Valenciana

El sorteig extraordinari de Nadal de 2020 ha deixat uns 141 milions d'euros en premis en la Comunitat Valenciana en un any en què la sort no ha fet molta presència, especialment a la província de Castelló, on només han caiguts dues sèries i dos dècims, segons han confirmat a Europa Press des de Loteries i Apostes de l'Estat mancant el recompte final.

Per províncies, a València s'aconsegueixen quasi els quasi 74 milions en premis, seguida d'Alacant, amb 66,7 milions -Alacant nord 51,7 milions i sud 15-. Per contra, a Castelló, sumant les dues sèries de Castelló i Vinaròs, i els dècims d'Onda i Rosell hauria tocat 132.000 euros.

Enguany, la Comunitat Valenciana és la quarta autonomia en consignació de loteria per al sorteig de Nadal de 2020 amb 1.850.371 bitllets (cada bitllet es divideix en deu dècims) de loteria, valorats en 370.074.200 euros. Sobre aquest tema, han destacat que enguany hi haurà poques devolucions perquè la gran majoria de bitllets consignats s'han venut per terminal.

Així, la 'Grossa', que ha caigut en el 72.897, a penes s'ha deixat sentir enguany en la Comunitat Valenciana amb només tres dècims venuts a Xàbia (Alacant) i en les localitats valencianes d'Oliva i Alfara del Patriarca, la qual cosa suposa 1,2 milions d'euros. No obstant això, encara que de forma molt testimonial, és la 38 ocasió que la 'Grossa' es deixa veure.

Per part seua, el segon premi, que ha caigut en el número 6.095, s'ha repartit en els municipis valencians de Gandia i Manises i els alacantins del Pinós, Crevillent, Elda, i Callosa de Segura. En total, les sis administracions afortunades tenien consignades un total de 89 sèries, per la qual cosa, mancant confirmar si s'ha produït alguna devolució, poden haver repartit 111.250.000 euros.

El tercer premi, el 52472, només ha visitat a Torrevieja, on l'administració número 5 (Alacant), situada en el centre comercial Carrefour de la carretera de Crevillent, en el quilòmetre 34,4, ha repartit una sèrie, premiada amb 500.000 euros. Aquesta administració també ha venut una sèrie del número 86.986, agraciat amb un cinqué premi, altres 60.000 euros.

Per contra, els dos quarts premis sí que s'han parat, però només a la província de València. El primer d'ells, que ha caigut en el número 75.981, a penes s'ha deixat sentir: només s'han venut tres dècims a Cullera, Manises i Ontinyent, un total de 60.000 euros en premis.

En canvi, el segon quart premi, el número 38.341, ha recorregut Faura, Meliana, Almàssera i Manises amb un total de 76 sèries consignades, per la qual cosa si no hi ha devolucions hauran repartit un total de 15,2 milions. La localitat de Faura ha sigut la més beneficiada amb 31 sèries, Meliana amb 29 i Almàssera amb 15, mentre que Manises només ha venut una.

Cinquens premis

Finalment, els cinquens premis també s'han mostrat esmunyedissos amb la Comunitat Valenciana i si han parat ho han fet de forma molt repartida.

Així, la sort del primer cinqué, el 86.986, ha tocat les poblacions alacantines de Novelda, amb el major nombre de sèries; Torrevieja, Alacant, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig i Elda. També han sigut agraciats els municipis valencians de L'Alcudia, Navarrés i la capital, València. A més, administracions d'Onda i Rosell (Castelló) també apareixen en la llista.

El 37.023, segon cinqué premi del Sorteig de Nadal 2020, deixa 60.000 euros a Vinaròs (Castelló). El seté dels cinquens, el número 43.831 ha resultat agraciat amb el seté dels huit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros a la sèrie i ha sigut el que més repartit. En la Comunitat Valenciana ha tocat en 14 administracions d'Alacant, Elx, Manises, Orihuela, Villena, Castelló, Alaquàs, Algemesí, Manises, Oliva, Utiel i València.

Per contra, la resta de cinquens (19.371, 49.760, 55.483, 28.674 i el 31.617) han esquivat a la Comunitat.