El Principado espera tener vacunadas a 150.000 personas en el primer trimestre del año

Así lo han explicado este martes en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño; la directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, y el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta.

"No vamos a tener todas las dosis que nos gustaría desde el primer momento, las tendremos de manera paulatina y continuada en el tiempo y llegaremos a tener más que suficiente para vacunar a toda la población española, pero al principio llegarán pocas dosis por eso se ha diseñado una estrategia de vacunación", ha manifestado Huerta.

Así la vacunación se llevará a cabo según la estrategia diseñada junto al Ministerio que establece cuatro grupos prioritarios. El grupo uno incluye a residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes mientras que en el segundo grupo se enmarca el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. En el tercero, otro personal sanitario y sociosanitario. Y en el cuarto, último en esta primera fase, las personas consideradas como grandes dependientes.

Los responsables de Salud del Principado han indicado que están en contacto permanente con Bienestar Social que les está facilitando todos los datos para llevar a cabo la vacunación en ese primer grupo y también se ha hablado ya con los responsables de las residencias y geriátricos, tanto públicas como privadas.

Han insistido en que la planificación "debe ser muy exquisita" y cada dosis saldrá del punto central "prácticamente con el nombre y apellido de su destinatario". Así, en el primer grupo se calcula que se vacunará a 23.000 personas entre residentes y personal sociosanitario a los que habrá que sumar al personal de los dispositivos de centros de día.

"Realmente no sabremos cuantas personas de este grupo se vacunarán hasta que no recibamos la revisión de las listas por parte de las residencias y hasta que vayamos allí y lo hagamos", ha indicado Huerta que ha explicado que la negativa a la vacunación va a quedar registrada porque se quiere conocer la motivación, pero será una cuestión a reflejar en el historial clínico de esa persona. Además esa negativa a vacunarse no excluye que luego esas personas si puedan recibir la vacuna.

Saavedra ha indicado que aun no han decidido en que residencias arrancará la vacunación, pero será "en las que tengan un mayor número de usuarios y mayor vulnerabilidad". "Aún estamos cerrando el número de dosis con las que contaremos en los primeros días. La vacunación quizás arrancará por Gijón y Oviedo pero no está decidido", ha dicho.

150.000 PERSONAS VACUNADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Según las previsiones de Salud, se plantea que en el primer trimestre del año se pueda llevar a cabo la vacunación de la población perteneciente a esos cuatro grupos estipulados lo que supondrían entre 130.000 y 150.000 personas, aunque todo dependerá de si llegan o no más dosis de las previstas. A partir de ahí se comenzaría a vacunar a la población general, que se haría atendiendo a los tramos de edad.

"Se pondrá en marcha una campaña similar a la de la gripe de este año. Será una campaña proactiva, donde Salud irá llamando a los ciudadanos según su vulnerabilidad y riesgo", ha dicho Saavedra que ha insistido en que harán todos los esfuerzos posibles y llevarán a cabo una vacunación en horario de mañana y tarde y todos los días de la semana incluidos domingos y festivos.

SITUACIÓN DE MÁXIMA TENSIÓN

Rafael Cofiño ha manifestado que no debemos olvidar que ahora y en los próximos días la situación en Asturias es de "máxima tensión", con cifras favorables en cuanto a incidencia pero con mucha población susceptible de ser aún contagiada y con la posibilidad de mayor riesgo de interación social que podría llevar la región a "tormenta perfecta".

Por ello ha insistido en la necesidad de poder completar la vacunación a la población más vulnerable en un corto espacio de tiempo, de manera que podamos atajar e impedir una tercera ola.

"La mejor forma de celebrar la Navidad este año es no celebrarla. Vacunarse supone no sólo una protección individual sino también una protección colectiva, supone mayor protección en términos de salud pero también sociales y económicos", ha dicho.

Huerta por su parte ha querido destacar la seguridad de la vacuna que se va a empezar a aplicar el próximo domingo y ha indicado que los efectos secundarios pasan por "molestias locales en el lugar de la aplicación y puede dar algún otro como cansancio, dolor muscular o fiebre, pero son efectos moderados que duran uno o dos días y desaparecen pudiendo tratarse con analgésico". "Son vacunas de alta eficacia, del 95% al 93% y con mucha seguridad", ha dicho.

SITUACIÓN ASISTENCIAL

Durante la rueda de prensa Concepción Saaverdra ha hecho un repaso por la situación asistencial de la región, dejando claro que aunque las cifras puedan hacer pensar que la segunda ola está tocando su fin, la situación aún es compleja ya que todavía hay 368 pacientes Covid ingresados en planta y 79 en UCI con una estancia media alta, por lo tanto hasta principios de enero no se verá descenso UCI.

"Estamos en un equilibrio muy débil y ya trabajamos en un plan de contingencia de cara a una la tercera ola con previsión de aumento de afectados para mediados de enero", ha indicado Saavedra.

Ha dicho que la UCI sigue siendo el nivel más preocupante en estos momentos, ya que a los 79 pacientes Covid hay que sumar los 35 pacientes no Covid. El pico de hospitalizaciones en UCI se registró el 17 de noviembre con un total de 144 pacientes Covid.