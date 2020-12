La propietaria del estanco que ha vendido un décimo de un quinto "satisfecha" y dice que "¡vamos a tope a por el Niño!"

En declaraciones a Europa Press, Ojeda, que regenta desde hace 26 años el establecimiento, ha señalado que se despachado por terminal, y "mi pena es que solo he podido dar un décimo, y no un montón como me hubiera gustado". Ha recordado que "dimos un premio importante hace tiempo, un primero de la Lotería Nacional".

El número, dotado con 60.000 euros a la serie, fue cantado a las 13,14 horas en el noveno alambre de la octava tabla.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo agraciado.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 40.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.