Agrasot, Capuz, Piranesi i la pintura religiosa barroca centren l'oferta del Museu de Belles Arts en 2021

El Museu de Belles Arts de València presenta en el seu programa d'exposicions per al pròxim any 2021 una "aposta per difondre als artistes valencians i per potenciar els fons del museu". Així, el pintor Joaquín Agrasot, l'escultor José Capuz, el gravador Giovanni Battista Piranesi i una selecció del naturalisme en la pintura valenciana religiosa del segle XVII protagonitzen l'oferta del pròxim exercici.

Així s'ha posat en relleu en la presentació d'aquesta agenda cultural, a la qual han assistit la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el director del museu, Pablo González Tornel.

Amoraga ha manifestat que "el Museu de Belles Arts està més viu que mai amb la col·lecció permanent, exposicions temporals, programació d'activitats culturals, l'ampliació de l'espai expositiu amb la nova sala de barroc espanyol o la compra d'obres d'art com 'El retrat de la triple Isabel Bru' de Joaquín Sorolla o 'La visió mística de Sant Bernat' de Jerónimo Jacinto d'Espinosa. "Aquest museu està cada vegada més en l'agenda cultural dels valencians", ha agregat.

"El programa que ha dissenyat el director amb el seu reduït equip és una aposta per difondre als artistes valencians i per potenciar fons que té del museu, que són molts i de gran valor artístic", ha apuntat.

En aquest sentit, la directora general de Cultura ha assenyalat que la pinacoteca "continua oferint tot el que tenim que és molt i molt bo", encara que "amb la pandèmia s'ha reduït el nombre de visites de 177.000 en 2019 a menys de 65.000 durant aquest any".

Per part seua, el director del museu ha agraït el "suport econòmic i administratiu" de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, així com la "col·laboració contínua" del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. "Fruit del trinomi museu, direcció general i consorci, hem aconseguit dissenyar un programa equilibrat format per quatre exposicions temporals de caràcter molt diferent però complementàries entre si", ha afegit.

L'exposició 'Joaquín Agrasot. Un pintor internacional' serà l'encarregada d'inaugurar la programació per a 2021 des del 18 de febrer fins al 23 de maig. Estarà comissariada per Ester Alba Pagán i Rafael Gil Salinas i descobrirà a un pintor costumista amb obres repletes de colors lluminosos.

Del 22 de juny al 12 de setembre la mostra 'José Capuz Mamano. Escultor espanyol del classicisme modern' acostarà al públic una exposició d'escultures enquadrades en aquest estil, a càrrec de la comissària Helena de les Heras. Aquestes dues primeres exposicions han sigut produïdes pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

'Piranesi: III centenari (1720-2020). Gravats de la Reial Acadèmia de Sant Carles' s'exposarà des del 7 d'octubre de 2021 al 30 de gener de 2022, estarà comissionada per Adela Espinós i Juan Calduch i mostrarà una selecció de gravats de l'artista que van ser comprat per l'Acadèmia de Belles Arts i que actualment custòdia el museu.

Finalment, González s'estrenarà com a comissari amb l'exposició 'Creure a través dels ulls. Pintura i veritat a la València del segle XVII' que serà accessible des del 21 d'octubre de 2021 fins al 6 de febrer de l'any següent. "És una exposició de tipus transversal que plantejarà idees i conceptes de la pintura del segle XVII a través d'obres que fonamentalment es conserven en aquest museu", ha indicat.

"Presenta com a fil argumental la manera en la qual es va utilitzar en el segle XVII la imatge religiosa per a convéncer als fidels que cregueren", ha explicat, al mateix temps que ha afegit que "el museu compta amb una fantàstica col·lecció italiana que moltes vegades no té cabuda en les exposicions i que els valencians no tenen normalment l'oportunitat de veure". "Comptem amb còpies molt fidels de les obres de Caravaggio i Ribera", ha avançat.

La programació del Museu de Belles Arts per a 2021 manté, segons el parer del seu director, "un 50% destinat a l'art més actual, sobretot a la pintura de entresegles i la primera part del segle XX amb les exposicions d’Agrasot i Capuz; i un 50% que es correspon més amb el que la gent considera clàssic o art antic, amb una exposició sobre pintura barroca i una altra sobre gravat del segle XVIII de Piranesi".

Programació “realista, factible i de qualitat”

Quant al pressupost "inicial" de cinc milions d'euros per a l'any 2021, Amoraga ha remarcat que en un lustre "s'ha passat d'un pressupost de zero euros a un total de cinc milions".

"Enguany se'ns ha demanat contenció per la crisi sanitària", però que "l'any que ve demanarem més". "Amb el que teníem, el director i el seu equip han fet una programació realista, factible i de qualitat", ha asseverat.

En aquesta línia, González ha assenyalat que "la situació pressupostària és molt continguda i ha d'estar molt controlada". Per això, "estem treballant molt minuciosament per a tindre perfectament calculat el cost de cadascuna de les accions i estar segurs que allò que ens plantegem podrà realitzar-se".

D'altra banda, ha anunciat que ha principis de gener es presentarà la programació cultural "que va aparellada amb aquest programa d'exposicions". "Tenim clara la distribució i clars continguts culturals de gener a març i els noms i cognoms dels qui contribuiran a eixe programa cultural", ha avançat.

Així, els dimarts s'organitzaran cineclubs temàtics trimestrals; els dimecres, mostres d'arts escèniques; els dijous seran acadèmics amb una àmplia oferta de conferències i els diumenges al matí es dedicaran al públic infantil, amb tallers o teatre de marionetes.

Finalment, el director del museu ha declarat que actualment treballen en un disseny de continguts telemàtics per a permetre l'accés a les col·leccions per Internet. “Cada vegada que pensem continguts els pensarem perquè queden a la web i puguen ser accessibles per a un públic més amplis de manera remota", ha conclòs.