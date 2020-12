A pesar de sus retoques, Cher se muestra en contra de la cirugía estética (y tiene sus razones)

Ella misma reconoce que ha pasado por la cirugía estética en más de una ocasión, pero ello no quita para que no entienda ciertas prácticas. Cher, que buscaba seguir luciendo un aspecto que mantuviese viva su apariencia juvenil, está en contra de la edad con la que muchas personas se someten a sus primeras intervenciones.

La cantante californiana de 74 años se ha desmarcado de la idea de que ella haya contribuido a normalizar de alguna forma los retoques plásticos para con el público dado que entiende que, cuando comenzó a pasar por la camilla, ya tenía una edad para haber disfrutado de su físico tal y como era.

En una entrevista con el periódico británico The Guardian, la artista de éxitos como Just Like Jesse James, Save Up All Your Tears o We All Sleep Alone ha querido hacer hincapié en la juventud de quienes hoy se someten a esa cirugía estética.

"Todas esas chicas se están operando a los 18 años. Nunca antes había visto a chicas tan jóvenes haciéndose tal cantidad de cosas para cambiar por completo su físico. Eso no es lo que yo quería", ha remarcado en la conversación, en la que ha manifestado su sorpresa.

"Se empieza por querer los labios más grandes y se acaba con los implantes de trasero. De verdad que no lo entiendo", ha explicado Cher, que no cree que con ello se estén adecuando a unos cánones de belleza y, menos aún, que esto sea una garantía de éxito continuado como en su caso.

"Nadie está dispuesto a pagar únicamente para quedarse de pie mirándote mientras no haces nada. Tienes que ofrecer algo a cambio. Yo he trabajado muy duro toda mi vida para mantener un cuerpo fuerte y en forma. Hay veinteañeras que son incapaces de hacer lo que yo hago", ha analizado.

De hecho, que Cher critique abiertamente este tipo de prácticas sobre los jóvenes, en quienes parece que tiene fijada su atención, en ocasiones tiene la consecuencia opuesta, como en el caso de Miley Cyrus, que hace poco le reveló a Billy Idol qué supuso para ella que la mítica estrella hablase de su música (en malos términos).

"Madre mía, la de gente que empezó a hablar mal sobre mi disco y sobre lo que estaba haciendo. Solo tienes que fijarte en que Cher me puso a parir en Twitter, pero me lo tomé como un éxito. Fue una bendición, porque entonces me di cuenta de que lo había logrado. Fue como: 'Dios, a Cher le importa lo que hago'. La verdad es que se puso hecha una furia cuando me vio sacar la lengua en directo. Para mí fue todo un honor", ha asegurado la cantante que acaba de sacar el disco Plastic Hearts.