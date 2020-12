El parlamento asturiano acoge esta semana el debate de totalidad de las cuentas autonómicas para 2021

Será el miércoles 23 de diciembre a partir de las 9.30 horas cuando se someterá a debate y votación la enmienda de devolución del proyecto presupuestario, después de que el plazo de presentación de este tipo de enmiendas finalice el martes a las 10.00 horas. Hasta ahora ningún otro partido con representación en la cámara ha mostrado su intención de devolver el proyecto presupuestario al Gobierno para que presente uno alternativo.

Previsiblemente en el debate de este miércoles quedarán fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos, ya que el PSOE, grupo que sustenta al Gobierno, ya ha confirmado el apoyo a las cuentas de Izquierda Unida y Foro, sumando así, al menos, 24 diputados.

El Grupo Parlamentario de Vox ya ha reconocido que no espera que prospere su enmienda a la totalidad, pero su portavoz, Ignacio Blanco, ha insistido en que "es una buena oportunidad para que los asturianos escuchen lo que piensa Vox sobre estos presupuestos y que parece que el resto de partidos no acaban de ver". Vox ha tendido la mano al PP para que apoye su propuesta, aunque los 'populares' no se han pronunciado al respecto.

Una vez superado el debate de totalidad, los parlamentarios asturianos tendrán de plazo hasta el lunes 28 de diciembre para presentar enmiendas parciales a los presupuestos. Estas modificaciones serán debatidas el miércoles 30 de diciembre en un nuevo pleno que dará comienzo a las 9.30 horas.

En la sesión de este miércoles también tendrá lugar el debate y la votación finales del Proyecto de Ley del Principado de Asturias reguladora del derecho de acceso al entorno de las personas usuarias de perros de asistencia, así como la votación para propuesta de Patrono en la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias.