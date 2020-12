Muere a los 24 años la 'influencer' que narró en Instagram su lucha contra la anorexia

La influencer alemana Josi Maria ha muerto a los 24 años tras sufrir una insuficiencia cardiaca, informa The Sun. La joven había narrado en Instagram su lucha contra la anorexia.

La joven se encontraba en las islas Canarias de vacaciones cuando le sobrevino el fallecimiento. Al parecer, la joven empezó a sufrir problemas circulatorios en el avión.

Según DE24, la joven murió en brazos de una amiga. Perdió la consciencia y luego no despertó.

Maria había compartido en Instagram imágenes de su batalla contra la anorexia y trataba de advertir a la gente de los peligros.

El pasado mes de junio compartió una foto de su cuerpo, castigado por la enfermedad: "No, no publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros para que se parezcan a mí. De hecho, sí, la razón por la que publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañes. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia".

"También quiero decir que no debemos escondernos sin importar qué enfermedades psicológicas tengamos. Y quiero decirles a todos los que dudan de sí mismos que todos sois maravillosos, sed vosotros mismos y no intentéis cambiar. Sigue tus sueños, lucha duro y verás las recompensas", dijo la joven, que tenía más de 120.000 seguidores en Instagram.