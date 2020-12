El Consell concedeix 2,4 milions d'euros a Creu Roja en el marc de les subvencions autonòmiques de l'IRPF

Aquestes ajudes van ser convocades per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant la resolució en règim de concurrència competitiva, per a finançar els programes de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per cent de l'impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) a la Comunitat Valenciana.

Amb aquests programes es cobreixen necessitats d'atenció integral sociosanitària, necessitats educatives o d'inserció sociolaboral de les persones en situació d'empobriment i exclusió social o que es troben en altres situacions d'especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana.

Les subvencions van dirigides les entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques, així com a Creu Roja Espanyola i a les entitats no governamentals que estiguen legalment constituïdes, sense finalitats de lucre i que tinguen seu, oficina, delegació permanent o domicili social a la Comunitat Valenciana.