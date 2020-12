Así es #Cántamealgo, el reto viral al que se han sumado Flavio, Nil Moliner y Beret

La moda de TikTok ha conquistado a muchos cantantes españoles, quienes en los últimos meses se han sumado a los retos que se cuecen en esta red social. Y, entre ellos, destaca el challange #Cántamealgo.

Con tal de amenizar las consecuencias que ha traído consigo la pandemia, como la limitación de los planes y la precariedad en el sector de la música, artistas como Beret, Nil Moliner o Flavio se han sumado a ofrecer acústicos desde casa.

#Cántamealgo se trata de un reto en el que los cantantes se animan a interpretar un tema que puede ser suyo o de otro compañero de profesión. Los participantes se graban cantando y después publican el vídeo en la plataforma usando el citado hashtag.

En los últimos días, la plataforma se ha llenado de vídeos y reacciones relacionadas con esta propuesta, en la que Beret, por ejemplo, ha elegido interpretar algunas canciones propias, todas ellas incluidas en su último álbum, Prisma.

Otros rostros que se han animado a participar son Carlos Right, en cuyo vídeo canta Let Me Love You, de Mario; Flavio, quien se ha decantado por su propia versión de Vida de Rico, de Camilo; o Lennis Rodríguez y Nil Moliner, que han optado por la versión acústica de Bailando, el tema en el que colaboran.