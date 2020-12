MyElf, el reto navideño que adoran los famosos: Cara Delevigne, Dakota Fanning o Jimmy Fallon ya lo han hecho

Un nuevo reto viral inunda las redes. Se trata de #MyElf,una divertida propuesta viral a la que ya se han sumado celebridades como Natalie Portman, Cara Delevingne, Dakota Fanning, Celine Dion o Jimmy Fallon.

El desafío surge de The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition, un libro infantil publicado en 2005 por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell cuyos protagonistas son los elfos que Papá Noel envía para vigilar a los niños y comprobar, así, si se han portado bien durante el año.

Sin embargo, la historia navideña tomó durante estos días una forma distinta para saltar a las redes en forma de reto vital. Una de las primeras personas en hacerlo popular fue la modelo y actriz Garcelle Beauvis, que compartió una instantánea en la que aparece sentada en el hombro de Pharell Williams. "¿Has oído hablar de Elf on the Shelf? Pues prepárate para esto", escribió.

A raíz de la publicación de Beauvis, otros rostros conocidos comenzaron a publicar imágenes con otras celebridades, las que escogieron por cuestiones de amistad o afinidad, subidas sobre su hombro. Un ejemplo de otros famosos que han participado son Elizabeth Banks, Reese Witherspoon o Jennifer Garner.