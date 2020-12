La Generalitat destinarà deu milions el 2021 a la recuperació del turisme i dos més a À Punt

La comissió de Pressupostos de Les Corts ha aprovat una esmena de Cs per a destinar deu milions al turisme valencià amb el pla 'Recuperatur CV', mitjançant actuacions dirigides a la recuperació del teixit empresarial i l'ocupació i el posicionament com a destinació segura. Dos milions anirien destinats a augmentar el programa 'Bo Viatgem' llançat en els últims mesos, fins a huit milions, i els altres huit a la línia de suport al sector per a arribar a 13 milions.

També ha tirat endavant una conjunta dels socis de govern (PSPV-Compromís-Unides Podem) per a augmentar en dos milions d'euros el finançament d'À Punt, amb fons que estaven previstos per a compra de béns i despeses de funcionament, dins dels comptes de la Generalitat per al 2021.

Durant el debat, el PP ha demanat que algunes esmenes foren retirades per incorreccions: la de Ciutadans sobre turisme i una altra d'indumentària tradicional i la conjunta del Botànic per a reforçar el finançament de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) amb dos milions fins a 55,96.

La Mesa de Les Corts ha acordat seguir amb la tramitació després de conéixer l'opinió d'un dels lletrats de la cambra, que ha reconegut alguns errors en la formulació de les dos de Cs, no en la d'À Punt. Per tant, la Conselleria d'Hisenda haurà de determinar la validesa d'aquestes esmenes que inclouen transferències entre la línia de despeses diverses i les d'altres departaments del Consell, una cosa que impedeix el reglament.

La proposta 'taronja' de turisme ha quedat aprovada, a falta del vistiplau de la direcció general de Pressupostos a una setmana de la votació final dels comptes. La d'indumentària festiva rebutjada consistia en un pla 'renove' amb un milió perquè la Conselleria d'Economia impulse l'activitat artesanal sedera i altres oficis tradicionals valencians.

Abans de la votació, el socialista José Muñoz ha acusat el PP d'"utilitzar aquestes tracamanyes per a bloquejar sistemàticament els comptes" i el 'popular' Rubén Ibáñez ha assegurat que solament volen garantir la legalitat. De Cs, Ruth Merino ha justificat la necessitat de reforçar les partides de turisme per la situació del sector i ha assegurat que el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, és conscient de la necessitat d'ajudes directes.

Sobre À Punt, el diputat del PSPV ha defès que necessita "oxigen" i és un mitjà que el Botànic vol "seguir cuidant", mentre el del PP ha rebutjat "seguir injectant a una entitat que no saben gestionar i menys quan la gent està tancant negocis i anant-se'n a l'atur" i ha sostingut que les partides d'aquesta esmena són errònies.

Els 'populars' s'han negat a votar-les abans del ple, igual que Vox, a l'espera del que diga l'informe jurídic que han encarregat. En la seua rèplica, el socialista ha rebutjat "lliçons d'un partit que va deixar una herència com Canal 9" i ha lamentat que siguen "l'únic PP regional" que no està a favor d'una televisió pública de qualitat.

Dins de les partides de la Conselleria de Política Territorial ha tirat endavant una altra esmena conjunta del Botànic, amb els seus vots, per a destinar 100.000 euros a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) i fomentar així la mobilitat sostenible en l'ens.