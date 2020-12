El nou contracte d’enllumenat de València inclou la reparació d’avaries greus en una hora

El nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de València tindrà una durada de quatre anys, prorrogable un any més, i un pressupost global de 16.456.000 euros, IVA inclòs, la qual cosa suposa un augment del 12,5 % respecte de l’actual. L’increment de la inversió “ens ha permés introduir noves millores”, segons la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui ha destacat el termini de reparació d’avaries de 24 hores a partir que es comunique, excepte si és greu, que serà d’una hora. Aquest temps “es podrà millorar en funció d’una major disposició de dispositius de telegestió i il·luminació intel·ligent”, actualment instal·lats en al voltant de 12.000 llumeneres, amb “la previsió d’abastar la implantació en la totalitat del parc dins dels pròxims projectes d’inversió”.

La regidora Luisa Notario ha presentat en roda de premsa el contracte de manteniment d’enllumenat públic, que es troba en fase de requeriment de documentació i formalització. Consta de dos lots: un corresponent a la zona Nord i un altre a la zona Sud.

El cost per any i lot és de 2.057.000 euros, una xifra que “implica un increment pressupostari del 12,5 %” i que “ens dona marge per fer millores”. Entre elles, l’edil ha ressaltat la instal·lació d’il·luminació intel·ligent, sonòmetres, punts d’accés wifi i diversos tipus de sensors municipals, així com la implantació de la plataforma Ciutat Intel·ligent. “S’integra en la prestació del servici totes les tecnologies de comunicació i de la informació per a una prestació més eficient del servici, particularment quant a la comunicació i reparació d’avaries”, que seran comunicades de forma instantània al centre d’operacions i “es comunicarà fins i tot al ciutadà o ciutadana que haja informat de l’avaria”.

Altra de les característiques del nou contracte són les revisions nocturnes, que s’hauran de fer com a mínim una vegada a la setmana per tots els carrers, si bé les empreses adjudicatàries han oferit realitzar-les dues voltes setmanals. Les inspeccions diürnes seran una vegada al trimestre.

Pel que fa a les modificacions respecte del contracte actual, la responsable de Gestió de Recursos ha subratllat la exigència que els vehicles lleugers emprats siguen elèctrics amb etiqueta ZERO emissions i la reposició de llums esgotats fins a un màxim de 6.000 llums de vapor de sodi d’alta pressió l’any, o de 3.500 llums d’halogenurs l’any per a cadascuna de les zones.

A més, s’inclou la neteja de totes les llumeneres sense cost, almenys una vegada al llarg del contracte, i la reposició sense cost d’una quantitat de metres de cable de coure robat. D’altra banda, es preveu la pintura d’un mínim de 100 columnes sense cost, tot i que les empreses adjudicatàries n’han oferit un nombre d’entre 200 i 350.

L’edil ha posat de relleu que “les baixes ofertades per les empreses adjudicatàries suposaran a l’Ajuntament un estalvi total respecte als costos de manteniment previstos superiors als 2.600.000 euros al llarg de tot el contracte”.

Així mateix, Notario s’ha referit a la transformació de fanals ornamentals tipus Ferran VII a tecnologia led, “de manera que es canviaran 20.000 unitats d’aquesta tipologia de fanal, sense cost per al consistori”. Notari ha puntualitzat que “aquesta millora reverteix en diversos aspectes de summa importància”. Així, “a l’estalvi de 2.600.000 euros de la baixa, s’ha d’afegir 6.000.000 euros” corresponents a la partida que s’hauria de dedicar per passar els fanals a la tecnologia led.

“A banda d’això, l’Ajuntament obtindrà estalvi recurrent anual de l’ordre d’un milió d’euros en el consum d’energia” i “baixarà la contaminació lumínica de la ciutat” en tractar-se de “flux lluminós que s’emet exclusivament cap avall” i, per tant, amb menor impacte ambiental i menor intrusió en les vivendes del veïnat.

Finalment, la regidora ha remarcat que es renovarà a tecnologia led la totalitat o gran part de l’enllumenat de barris i zones com ara Sant Isidre, Sant Marcel·lí, un tram pendent de l’Eixample, Benimaclet, Cánovas o els carrers de Castelló, Alacant o General San Martín.

Les empreses adjudicatàries també han oferit pintar 550 columnes a l’any sense cost i la instal·lació sense cost per a l’Ajuntament de 300 unitats de centre de comandament telegestionats, amb un total de 600 centres de comandament a la ciutat, cosa que, “juntament amb els centres de comandament telegestionats ja existents, ens possibilitarà tindre tota la ciutat telegestionada a nivell de centre de comandament i reportarà importants beneficis de gestió, ja que es podrà controlar tota la instal·lació, a nivell de centre de comandament i no de llumenera”.