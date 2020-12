Detingudes 13 persones que formaven una organització dedicada a l'adquisició i distribució de droga a la Safor

Els agents van iniciar la investigació després de conéixer que un individu adquiria "importants" quantitats de droga per a posteriorment distribuir-la a través dels col·laboradors amb els quals explicava l'organització. El capitost del grup, a través d'aquestes persones, comercialitzava amb les substancies estupefaents per diverses localitats de la comarca de la Safor, ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Durant el desenvolupament de l'operació, sota el nom d''Oasi', els agents han identificat la resta dels participants i han esbrinat en quina escala es trobaven cadascun d'ells, els qui operaven en diferents localitats de la Safor, on tenien fixada la seua residència.

Davant tals indicis, els investigadors van realitzar diferents registres en diverses vivendes en els quals es van intervenir 1.865,52 grams de cocaïna, 603 grams de marihuana, 47.515 euros en efectiu, cinc telèfons mòbils, dos targetes SIM, un patinet elèctric, un ordinador de taula, dos vehicles, diversos rotllos de fleix i retallades de plàstics i quatre bitllets de 50 euros amb la inscripció 'This is not legal' (açò no és legal).

Com a conseqüència de les investigacions, els agents han detingut 13 persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup organitzat. Set d'elles tenen antecedents policials i sis han ingressat a la presó.