CSIF interposa contenciós contra Sanitat per la resolució que autoritza la mobilitat funcional i geogràfica forçosa

Per açò, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), en l'escrit d'interposició, demana al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) que "després dels tràmits oportuns es dicte sentència que anul·le aquesta resolució" i "s'acorda l'adopció de mesures per a garantir la capacitat del Sistema Valencià de Salut en matèria de recursos humans".

El sindicat ja va manifestar el seu "malestar" en les dos reunions de Mesa Sectorial en les quals es va tractar aquesta resolució. En la primera, l'Administració es va trobar amb l'oposició unànime de totes les forces sindicals.

En eixe sentit, ha alertat que aquesta resolució permet que les direccions de departament o centres puguen obligar personal facultatiu a exercir funcions diferents de les de la seua especialitat i fins i tot mobilitat forçosa de treballadors. També inclou horaris que superen la jornada laboral i la supressió de descansos, reduccions de jornada, permisos o llicències, entre altres decisions".

En aquesta línia, ha avisat del risc que suposa eixa mesura per a usuaris i treballadors, ja que els primers poden veure's atesos per un facultatiu d'una altra especialitat a la qual requereixen; mentre que els professionals, a més de "deixar de tractar els pacients de la seua especialitat, es veuen obligats a incórrer en una responsabilitat per exercir amb una comesa que no és de la seua competència".

CSIF ha recalcat que en lloc de dictar eixa resolució que atempta contra els drets de treballadors i la seguretat dels pacients, Conselleria hauria d'"haver corregit les fallades d'escassetat de personal que es venen produint des de fa anys".

Així, ha constatat que aquesta manca dels necessaris recursos "s'ha agreujat pels múltiples contagis de professionals que s'han produït, en gran manera per la falta del necessari material de protecció en els primers mesos de la pandèmia", motiu pel qual CSIF ja va presentar denúncia a l'abril contra Conselleria de Sanitat.