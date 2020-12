La conquense Soco Cordente lanza su tercer libro 'Cromatismos' jugando con antagonismos y conjugando prosa y poesía

En una entrevista con Europa Press, la escritora ha recordado cómo en un principio, este 2020 tenía en mente lanzar su tercer libro, que iba a ser una novela corta, pero por motivo de la pandemia, decidió darle una vuela a su nueva obra.

"'Cromatismos' surge de una serie de poemas que tenía publicados en redes sociales, y añadiendo otros que iba creando, los limé, trabajé les di una dirección y un enfoque, de ahí nació la obra", ha reconocido Cordente.

Obra "improvisada" durante el confinamiento, "aunque sabía que tarde o temprano iba a publicar mis poemas", que surge ya que, para la autora, "haber publicado la novela, pero no poder hacer presentaciones, no tener interacción con el público, etc., hubiera sido muy frustrante".

El lector va a poder encontrar en esta tercera obra de la conquense "temas y emociones que todos sentimos y que son antagónicos, como el amor y desamor, el amor y el odio", con el punto de la autora de crítica social.

Con esto, Cordente ha intentado en 'Cromatismos' que el lector reflexione a través "de una variedad de temas y temáticas ocultas que van desde la depresión, la superación, la resiliencia incluso al erotismo".

"Hay muchos temas, como un blanco y un negro", pero lo que la conquense pretende con esta tercera obra "es poner la gama de colores metafórica hablando", viniendo de ahí el título de 'Cromatismos'.

OBRA SURGIDA DURANTE EL CONFINAMIENTO SIN MENCIÓN A ÉL

Aunque la obra surgió durante el confinamiento, no hay ninguna mención al respecto. De hecho, en la pandemia y en el confinamiento Cordente procuró en todo momento "alejarse de tanta negatividad colectiva" porque cree "que estaba haciendo más mal que bien tanta saturación de información".

Por esa parte, se metió en su "burbuja", no quiso saber nada, "lo justo para cumplir las medidas", para no llenarse así "de tanta negatividad".

Como había más tiempo en el confinamiento, la escritora se interesó por el mundo de la cromática, y le "pareció muy interesante cómo se hila la literatura, la poesía, la cromática, etc.". "Lo quise llevar a mi terreno y ahí fue cuando le di el enfoque y sentido que tiene ahora 'Cromatismos'", ha explicado.

"En el libro invito a una reflexión, ya que presento una gama de colores que no todo es ni blanco ni negro, porque a veces nos tenemos que parar a observarnos unos a nosotros mismos, a reflexionar, a gestionar algo que te ocurra en una situación, que no seamos tan de extremos", ha asegurado la conquense.

CONTENTA CON LA RECEPCIÓN DE LOS LECTORES

El tercer libro de Soco Cordente salió a finales del mes de octubre, bajo el sello de la editorial Círculo Rojo, y se puede adquirir tanto en librerías como en la web de la editorial. Esta tercera obra no estará en Amazon, un gesto de la autora "para apoyar el negocio local y a las librerías, porque esta plataforma es el gigante que se está comiendo a todas".

Desde entonces, la autora ha asegurado que la respuesta de sus lectores "ha sido mucho mejor" de la que se esperaba. "En la situación que estábamos, no tenía las expectativas muy altas", ha reconocido.

De esta forma, Cordente ha incidido en que le están llegando "mensajes muy bonitos de sus lectores". Ha expuesto un caso que le ha ocurrido recientemente, en donde un lector suyo de Barcelona le pidió por sus redes sociales el libro firmado. Se lo mandó y, a los días, le hizo llegar un mensaje de que, tras exponerlo y recitarlo en la universidad, su profesor le había puesto un 10.

"Me alegra saber que estoy aportando algo a la sociedad y, en general, estoy muy contenta con el recibimiento, y espero que siga siendo así en los próximos meses".

La novela que iba a publicar justo cuando comenzó la pandemia la tiene guardada en la cámara, y "a lo mejor, de tanto estar guardada, de lo que iba a ser en un principio sale algo distinto". "Una de las cosas que me pasa es que, si dejas algo reposar mucho tiempo, puedes caer en la trampa de que te vienen ideas nuevas y luego sale algo completamente distinto", ha concluido Soco Cordente.