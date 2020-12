El acoso a una pizzería de Barcelona por usar el castellano con sus clientes: "Habla catalán o emigra"

Marinella es el nombre de una pizzería del barrio del Clot, en Barcelona, que está siendo objeto de una campaña de acoso después de que un usuario denunciara en redes sociales que no fue atendido en catalán.

Esta semana, el restaurante amaneció con dos pintadas en su fachada: "Habla catalán o emigra" y "en Cataluña, en catalán", además del número 33, que en el argot independentista significa 'Cataluña catalana', por ser la 'c' la tercera letra del alfabeto.

Tal y como recoge El Mundo, la dueña del local es una italiana de 38 años que no entiende bien el catalán. Asegura que tras la denuncia del insatisfecho cliente independentista, no deja de recibir llamadas y correos electrónicos amenazantes, así como pedidos falsos para perjudicar económicamente su negocio.

La empresaria ha pedido ayuda a los vecinos y a los políticos ante el acoso que está sufriendo.

"Yo hago pizzas, no política. Las lenguas me interesan por cuanto sirven para comunicarse, no para enfrentar", aseguró la hostelera.

"Yo he arrendado este local y trato de ganarme honestamente la vida. He comprado un piso en Barcelona. Pago mis impuestos religiosamente. Y ahora me tortura una campaña contra mi negocio que me supera. Pido públicamente apoyo", declaró.

DRAMA INDEPENTONTISTA: «En la calle del Clot con Vizcaya hay una pizzería llamada Marinella, donde no te entienden en catalán. Pero, además, si te quejas, la dueña se ofende y te vas a casa sin pizza. […] Indignado y humillado me he ido a casa. Pero que no caiga en el olvido». pic.twitter.com/3sYTMLZtHL — Josep Lluís (@CarodRoboahora) December 6, 2020