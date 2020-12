La exposición de Belén monumental y dioramas navideños puede verse ya e el Museo Luis de Morales de Badajoz

Con horario general de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,30 horas, la exposición cerrará los viernes, sábados y vísperas de festivos a las 21,00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrada y los días 24 y 31 de diciembre también pero solo en horario de tarde.

En esta ocasión, la muestra presenta 22 dioramas de la Asociación Belenista de Badajoz realizados por Diego Cachero, Isabel María Martínez, Alfonsina Mateos y María José Mateos, José Manuel Fernández, José Luis López, Manolo Mato, José A. Rodríguez, Soledad Ayuso, José Durán, Manuel Lancharro, Marisol Gil, Ascensión Martínez y Juan Carlos Méndez, Esther Galán, José A. Santiago, Miguel Ángel Granero, Santiago Fernández, Olvido Macías, y Juani Pérez.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación de Belenistas de Badajoz, Soledad Ayuso, ha explicado que todos los dioramas están realizados por miembros de la asociación y que, como novedad, no guardan las habituales medidas de años anteriores dado que, debido a la pandemia y a la edad de algunos de sus autores, no podían hacerlos conjuntamente en los locales de la asociación, mientras que en las casas no tienen espacio para montar un diorama de esas características.

Por esa razón, este año se han hecho dioramas "más pequeñitos", ha agregado, junto con que estos recuerdan escenas de la infancia de Jesús, sobre lo cual ha matizado que este tipo de exposiciones "van adaptándose a los tiempos" y "ahora lo que se lleva más es el Belén artístico más que el Belén tradicional, buscando la novedad y los efectos". Además, no presentan los nombres tradicionales como 'Pidiendo posada' o 'La huida a Egipto', sino otros "con otras significaciones".

En relación al Belén Monumental, ha avanzado que este año la circunstancias les han "obligado" a elegir un tema distinto al diseño que tenían planteado inicialmente y que, en concreto, se trata de una cueva en la que se han refugiado la Virgen y San José para que nazca el Niño y en la que normalmente están los pastores refugiándose con sus rebaños.

En materia de efectos, cuenta con una lluvia que entra en la cueva y forma un pequeño río, además del día y la noche o la luna y la luminosidad del Belén, en un montaje en el que también ha influido la pandemia de manera tal que "muchos" de los trabajos los han hecho en las casas o solamente dos o tres personas han trabajado "in situ" en el museo.

Por último, Soledad Ayuso ha comentado que otra de las novedades de este año pasa por las rosas blancas con las que está sembrado el Belén y que rinden homenaje a las víctimas del Covid, una iniciativa a nivel nacional surgida de la Federación española de Belenistas, cuyo presidente ha fallecido recientemente de coronavirus.

"Una persona súper querida y no solamente en su recuerdo sino en el de todas las personas que han fallecido en esta dichosa pandemia hemos querido hacer un homenaje sembrando de rosas blancas nuestros dioramas y nuestro Belén", ha concluido.