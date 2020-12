Entrevista | Rocío Monasterio: "Sánchez es un depredador fiscal y ataca a Madrid para apuntalar un presupuesto falso"

La Comunidad de Madrid no estrenará 2021 con presupuestos regionales, pero lo previsible es que tenga unas cuentas en el primer trimestre del año. En ese proceso adquirirá un papel capital Vox, socio de investidura de PP y Cs. Su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, desgrana en una entrevista con 20minutos cuáles serán los pasos que dé una vez que reciba el borrador de las cuentas y repasa otros temas de máxima actualidad.

El consejero de Hacienda afirmó hace unos días que les trasladarían un borrador de los presupuestos. ¿Ya le ha llegado?

No lo tenemos, esperamos tenerlo próximamente. Yo sí quiero que esta vez todo lo que se me traslade esté ya aprobado por el señor Aguado. No quiero que se repitan situaciones que ha habido antes, en las que yo he cerrado algún acuerdo con el Gobierno y luego Cs ha actuado en contra.

¿Se marcan una fecha tope para trabajar con ese borrador?

En cuanto lo tengamos, dedicaremos todo el tiempo que sea necesario a estudiarlo con detalle y rigor. No se trata de sacar un presupuesto rápido, se trata de sacar un presupuesto que se ajuste a la realidad. Y la realidad de Madrid ha cambiado radicalmente frente a lo que teníamos hace un año.

En la negociación tendrá que hablar con Cs y no parece que tengan feeling... ¿Cómo se llevan?

No me hablan mucho. Es muy difícil tener feeling con alguien que no se quiere sentar contigo. La realidad es que si Vox no da su aprobación a los presupuestos, pues la tendrán que buscar en el PSOE... Creo que no es la idea, aunque a lo mejor la del señor Aguado sí.

Esta relación Cs-PSOE es un tema recurrente cuando se habla de moción de censura o adelanto electoral. ¿Cree que sucederá alguna?

Es claro que la izquierda quiere asaltar Madrid, otra cosa es que de momento no se atrevan por la situación de crisis por el coronavirus. Vox va a apoyar a Isabel Díaz Ayuso y vamos a intentar que en Cs todo el mundo entienda que son parte del Gobierno y que tienen que estar en una posición de lealtad.

Para su apoyo a los presupuestos también habrá condiciones. ¿Cuáles son?

Van en la línea de una reducción drástica del gasto político para dedicar los recursos a lo que importa verdaderamente importa: la sanidad pública; la educación, que es importantísima;la emergencia social, donde incluyo la vivienda social;la depedencia, que sigue sin dotarse... Eso son cosas prioritarias para nosotros. Sabemos de dónde sacar los recursos y en qué aplicarlos.

¿Tienen cuantificado el gasto político que quieren ahorrar?

Yo lo que le he trasladado al gobierno es que quiero una reducción importante del gasto, pero no he puesto una cifra. Los políticos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de revisar en qué gastamos los recursos de los madrileños, porque les cuesta muchísimo pagar sus impuestos.

¿Es indispensable eliminar consejerías?

No he fijado las consejerías con una línea roja. Creo que el PP debería hacer un ejercicio por vergüenza ante los madrileños y sus votante. No por debérselo a Vox, sino porque le está diciendo a Sánchez que 22 ministerios es un escándalo y ellos han subido de 9 consejerías a 13.

También defienden impuestos bajos en plena polémica por la armonización fiscal. ¿Cómo valora la intención del Gobierno central?

Vox lo que defiende es lo mejor para los madrileños, y para toda España, y eso sería eliminar el impuesto de Sucesiones y Patrimonio. Sánchez es un depredador fiscal y como no sabe de dónde sacar el dinero para intentar apuntalar un presupuesto falso, un presupuesto en el que lo único que hay es gasto para contentar a sus socios... tiene que atacar Madrid para intentar obtener esos ingresos.

Quieren más recursos para Sanidad, Educación... ¿ahora están mal financiadas?

En Sanidad hay que hacer un esfuerzo y siempre creo que la educación en España está infradotada. Un país que quiera salir adelante, destacar, competir, tiene que dedicar muchísimos recursos a la educación.

La educación es la clave para que un niño que nazca en el barrio más pobre de España, sin ninguna oportunidad, pueda salir adelante. Es el ascensor social, lo que te permite tener un proyecto de vida.

Antes ha mencionado la vivienda social. ¿No se hay suficiente?

Hay que hacer un plan de vivienda social potente, igual que sabemos construir hospitales en 100 días y con 100 millones. En Madrid tenemos un problema serio: nuestros jóvenes dedican un altísimo porcentaje de su sueldo a la vivienda y no les queda margen para hacer nada. A mí me avergüenza que no seamos capaces de dar una solución.

¿En servicios sociales también subirían la inversión?

En las colas del hambre hay gente que tenía trabajo hasta hace dos meses. Esa gente ha trabajado, ha pagado impuestos durante años... y lo mínimo que les tenemos que garantizar es que esa red que le prometieron que no les dejaba caer va a existir.

En la Cañada Real también hay un problema serio de vulnerabilidad por los cortes de luz. ¿Cómo lo solucionaría?

En la Cañada hay muchos factores que resolver de manera frontal. Hay un problema de viviendas ilegales que hay que desmantelar, viviendas legales que sufren inseguridad, narcotráfico que no se puede tolerar, hay ocupación...

El niño que está calentándose las manos en una hoguera no tiene la culpa de que su familia esté metida en el narcotráfico. Tenemos la obligación moral de darle un techo y luz. La Comunidad de Madrid, que es de las más ricas de España, tiene la obligación de resolverle a ese niño lo que ahora mismo necesita de forma inmediata.

¿Qué le parecen las medidas que se han adoptado de cara a la Navidad por la crisis de la Covid-19?

Yo creo que esos días, puntualmente, podríamos ser capaces de cenar a cierta distancia. Lo más importante es separar a los mayores de los jóvenes. Dos días en los que se cene con los familiares… yo creo que no hay mucha diferencia entre que cenemos 6 o 15. No podemos dejar a nuestros mayores solos otra vez… Se van a morir de tristeza.

¿Considera suficiente las medidas o implantaría otras?

Hay que invertir dinero en test porque es la única manera que nos puede garantizar controlar el virus y controlar los rebrotes. Mientras que la inmunidad del 70% de la población no sea una realidad, las medida necesarias son muchísimos test y muchísimos rastreadores. Y eso no lo ha hecho la Comunidad.

¿Está de acuerdo con el cierre perimetral y el toque de queda?

No se justifica con los números que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid que se restrinja la movilidad a todos los madrileños, sobre todo después del discurso que se ha hecho contra Sánchez. Ahora la que nos encierra es la señora Díaz Ayuso.

¿El hospital Isabel Zendal ayudará a atenuar la crisis?

Es un buen proyecto, lo que hay que conseguir es terminar la obra, poner los recursos y conseguir que se ponga en funcionamiento. Me parece bien y creo que nos va a desahogar muchos hospitales de Madrid en los que estaban inutilizadas plantas enteras porque no se podían mezclar pacientes Covid con otras patologías.

La polémica generada en torno al hospital, ¿qué le parece?

La izquierda está enrrabietada y en un modo de egoísmo total. Incluso es capaz de criticar a la sanidad pública. Todo lo que se invierta ahora mismo en Sanidad pública está bien invertido. De lo que tenemos que ocuparnos es de que se le dé un uso intensivo y que en un futuro, cuando pase esta crisis, que se le dé uso en beneficio de todos los madrileños.