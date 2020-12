AMPL.- Mor un dels tres menors ferits després de l'incendi d'una vivenda a València

El foc es va originar aquest dijous a la vesprada i, com a conseqüència, set persones van resultar ferides, entre elles, una dona de 30 anys i els seus tres fills de 3, 7 i 9 anys. El xiquet de tres anys ha mort i en la UCI pediàtrica es troben dos menors de 7 i 9 anys mentre que sa mare està en la unitat de cremats. En els tres casos la seua situació és greu i amb pronòstic reservat.

Els quatre presentaven intoxicació per fum i cremades i els equips mèdics els van practicar maniobres de recuperació i estabilització. Després d'açò van ser traslladats a l'Hospital La Fe de València.

A més d'ells, van resultar ferides tres persones més i van ser donades d'alta in situ, segons va informar el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). Es tracta de dos homes de 26 i 28 anys atesos per cremades, i una jove de 18 assistida per crisi d'ansietat.

El foc es va produir en un domicili situat en el quart pis del número 77 de l'Avinguda de la Malvarrosa. Fins al lloc es van desplaçar efectius dels bombers municipals amb cinc dotacions i una ambulància. Per la seua banda, el CICU va mobilitzar quatre unitats de SAMU i dos unitats de SVB.

Els bombers van desallotjar la vivenda, mentre que la resta de veïns van ser confinats en els seus domicilis mentre continuaven les tasques d'extinció del foc.

CONDOL

La vicealcaldessa de València i portaveu del govern municipal, Sandra Gómez, ha traslladat aquest divendres, "en representació de la ciutat i de l'Ajuntament", "tota la solidaritat" a la família d'afectada aquest dijous per l'incendi registrat en l'avinguda Malvarrosa després de la defunció d'un dels seus fills com a conseqüència del foc.

Gómez, que s'ha pronunciat d'aquesta manera a l'inici de la roda de premsa que ha oferit per a informar dels temes tractats en la Junta de Govern Local, ha donat el "condol" a la família i ha lamentat la defunció del menor. Així, ha indicat que aquest és un fet que ha "consternat i apesarat" le consistori i ha insistit a transmetre a "tots els membres" d'eixa família "afecte" i el "més profund condol".

La responsable municipal ha expressat també la "preocupació" per l'estat de la mare i d'altres dos xiquets que romanen ingressats "en estat greu en l'hospital" després de resultar ferits en l'incendi.

Preguntada per si aquesta família pertany a algun col·lectiu vulnerable o per si 'okupava' la vivenda, Sandra Gómez ha apuntat que eixa és "una qüestió que a dia de hui l'Ajuntament no coneix" i que "no té rellevància pública".

"Són dades personals. Hi ha hagut un lamentable accident", ha agregat, alhora que ha comentat que les causes de l'incendi "s'estan investigant". Ha asseverat que els informes de policia i bombers "determinaran i explicaran el que va originar un accident greu" que ha tingut una "conseqüència terrible com la defunció d'un menor".