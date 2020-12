Consulta el tarot de cada día: del 14 al 20 de diciembre y arcano de la semana

La Justicia, 2 de bastos, La Emperatriz, 3 de bastos, 5 de bastos: Al igual que la semana anterior e incluso con mayor intensidad esta semana sugiere vivencias y acontecimientos decisivos, solución final de problemas o bloqueos que arrastrábamos desde hacía bastante tiempo, llegada a alguna meta que nos ha costado arduos sacrificios o recibir los anhelados y merecidos reconocimientos que largamente se esperaban. En otros casos el éxito estará en lograr al fin ese tan deseado amor correspondido o solucionar por fin algún doloroso problema o injusticia relacionado con la familia. Se trata de un momento importante y es la hora de ponerse en marcha o tomar iniciativas, los bastos nos proponen movimiento y acción, no hay que dejarla pasar de largo.

LUNES 14

4 de copas, 4 de espadas, Rey de Oros: Indica descanso o recompensa después de la lucha o las dificultades, es hora de recoger los merecidos frutos o de que al fin las cosas se nos pongan en la dirección que deseábamos. Pero no se trataría de un día se suerte sino más bien de éxitos o realizaciones logrados con esfuerzo o sacrificio. Bueno para asuntos laborales y financieros, también favorecerá la llegada de dinero o la solución final de problemas u obstáculos sobre el dinero y los bienes.

MARTES 15

8 de oros, 10 de espadas, El Mago: Anuncia un día de acción y lucha, dinamismo físico e intelectual, abundante energía que en casi todos los casos va a ser constructiva y dará sus frutos en el momento adecuado. Un día ideal para centrar las energías en el trabajo y los asuntos materiales pero también para cultivar las relaciones sociales y de amistad. De todos modos no será un día de suerte, los éxitos llegarán por medio del esfuerzo. Favorable para los escritores e intelectuales en general.

MIÉRCOLES 16

7 de copas, 4 de copas, El Emperador: Los asuntos familiares y del corazón van a tener un mayor peso en este día, los sentimientos y emociones van a imponer su ley frente a los valores realistas y racionales, al menos en mayor medida de lo habitual. Se tiende a luchar por los sueños e ilusiones tanto en el amor como en otros ámbitos. El Emperador también nos sugiere que es hora de tomar decisiones, de imponerse frente a las dudas o vacilaciones, no se puede aplazar más la entrada en acción.

JUEVES 17

La Templanza, Rey de Bastos, El Ermitaño: Sin duda este será un día constructivo, fructífero y favorable en general aunque tal vez no nos lo parezca porque al mismo tiempo también son de esperar abundantes trabajos, sacrificios, preocupaciones y agobios en general aunque de carácter pasajero. Ayuda o protección del destino o de amigos, familiares y seres queridos que en muchos casos podría llegarnos de forma inesperada. El amor podría traernos algún revés o desengaño inesperado.

VIERNES 18

El Papa, 10 de copas, 10 de bastos: Para muchos este será el mejor día entre los laborales o quizás el más feliz, incluso en otros casos el día en el que mejor nos sentiremos o podremos gozar de alguna experiencia singularmente feliz en el terreno sentimental. Por una u otra razón el día nos traerá importantes satisfacciones o realizaciones ya sea en lo laboral y las finanzas o en la vida íntima. Solución de grandes problemas o sufrimientos que nos estaban agobiando desde hacía mucho tiempo.

SÁBADO 19

El Mundo, El Papa, 9 de espadas: Se trata de un día muy parecido al anterior y en muchos casos probablemente mejor, o en el que se confirmarán o consolidarán las buenas perspectivas. En otros casos se trata de un día claramente favorable en el que muchos sueños e ilusiones van a hacerse realidad. De todos modos las espadas también nos advierten de que muchos de los éxitos y realizaciones podrían ser solo pasajeros, sobre todo en el amor, no hay que echar aún las campanas al vuelo.

DOMINGO 20

9 de copas, 5 de copas, 9 de bastos: Anuncia un día de importantes contrastes emocionales que quizás en muchos casos no saldrá tan bien como estaremos esperando. Podríamos obstinarnos en iniciativas o caminos que en realidad no merecen la pena e incluso podrían ser equivocados. En otros casos el día irá bien y nos traerá vivencias agradables pero sin embargo nos sentiremos desanimados o melancólicos sin saber porque. Éxitos engañosos en el amor, no conviene fiarse mucho.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 7: EL CARRO

Esta carta nos trae una imagen claramente masculina y relacionada con Marte, el antiguo dios de la guerra, sugiere victoria o llegar a una meta pero en ambos casos con lucha y corriendo riesgos. Dominio de los acontecimientos, conquista, triunfo o liberación pero todo ello mediante gran esfuerzo. Valor, acción, tomar decisiones, avance, iniciativas audaces. Pero también esta carta anuncia viajes, movimiento, dinamismo o alguien llega de muy lejos.