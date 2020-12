El motivo por el que Madonna ha decidido tatuarse por primera vez a sus 62 años

Madonna ha querido rendir homenaje a sus seis hijos a golpe de tinta y aguja. Y es que, a sus 62 años, la cantante ha decidido tatuarse por primera vez, tal y como ha mostrado a través de Instagram.

La autora de canciones como La isla bonita y Vogue ha compartido una imagen en sus stories de la red social mostrando el tatuaje que adorna ahora su muñeca izquierda.

La artista ha querido grabarse las iniciales de todos sus hijos: Lourdes, de 24 años; David, de 15, Esther y Stella, las gemelas de 8 años, Rocco, de 20; y Mercy, de 14 primaveras. El resultado es un sutil tatuaje en el que se lee "L R D M S E".

Madonna se tatúa en honor a sus seis hijos. INSTAGRAM / MADONNA

Madonna ha hecho, además, un guiño a uno de sus temas más populares,Like a Virgin, cambiando el sentido de una de sus frases. Así, en la publicación ha escrito la afirmación "Inked for the very first time" ("tatuada por primera vez").

En el Día de Acción de Gracias, la artista publicó una fotografía en la misma red social para demostrar, una vez más, el amor que siente por su familia, pues en ella aparecía posando con sus seis hijos y su novio, el bailarín Ahlamalik Williams.