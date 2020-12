Filtrada la muy 'gatuna' postal navideña de Taylor Swift (y a sus fans les encanta)

Está a punto de cumplirse un año desde que se estrenase la cinta Cats, que recibió unas críticas pésimas y que se ha convertido en este tiempo casi en un entretenimiento kitsch para quien lo ve. Pero para una de sus actrices, Taylor Swift, la presumible maldición que debería acompañar a tal descalabro cinematográfico no es tal porque sus compañeros felinos siguen siendo uno de los amores más fieles que tiene.

La cantante de West Reading, en Pensilvania, que cumplirá 31 años el próximo domingo, está enfrascada en su nuevo proyecto musical: regrabar todas sus canciones antiguas para poder recuperar sus derechos. Pero tampoco olvida que este año ha hecho historia con su último disco, Floklore.

Por ello, la autora de éxitos como Shake It Off, Look What You Make Me Do o You Belong With Me ha decidido que sean sus tres mininos (por cierto, las mascotas de celebrities más buscadas en Google en todo 2020) y una referencia a su trabajo más reciente los que feliciten de su parte las fiestas navideñas.

La imagen no ha tardado nada en filtrarse en Internet y a los seguidores de la artista (solo en Instagram posee 140 millones de followers) les ha encantado no solo el blanco y negro utilizado sino también que aparezcan los tres gatos ataviados con gorros de Papá Noel, bufandas y copas de champán, dado que no es la primera vez que son protagonistas (han salido en campañas publicitarias y en videoclips de Swift).

"Os deseo un invierno cargado de momentos maravillosos y que se conviertan en folklore", aparece escrito a máquina en el reverso de la felicitación junto con una declaración de amor de Taylor y su firma. Para los grandes fans de la artista nominada este año a seis premios Grammy no ha sido difícil diferenciar a sus mascotas.

Se trata de Meredith Grey (que se llama así por el personaje protagonista de la serie Anatomía de Grey), una gata de la raza Scottish Fold; Olivia Benson, ala que bautizó en honor a otra de las ficciones favoritas de la cantante, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales; y por último Benjamin, al que conoció durante el rodaje del videoclip de su canción ME! y que debe su nombre a la película El curioso caso de Benjamin Button.