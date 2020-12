Cs se reúne con el equipo de Gobierno de Valladolid sobre el Presupuesto 2021 y apuntan que solo ven "buenas palabras"

En un comunicado recogido por Europa Press, tras una nueva reunión, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha insistido en que mantienen la mano "tendida" al equipo de Gobierno para "negociar los presupuestos".

Durante el encuentro, los concejales Pablo Vicente y Gema Gómez, que han asistido este miércoles por parte de Ciudadanos, han insistido en las denominadas 'líneas naranjas' que ya presentaron al equipo de Gobierno en reuniones anteriores, con propuestas commo incentivos fiscales y económicos que ayuden al sector productivo, y ayudas para dar un alivio a las familias y a los colectivos más vulnerables, con el objetivo de salir cuanto antes de la crisis provocada para la pandemia.

"La ciudad necesita unos presupuestos moderados, constructivos y ambiciosos", ha incidido el edil 'naranja' Pablo Vicente, quien ha explicado que las diez propuestas que ponen encima de la mesa tienen como finalidad dar estabilidad a los vecinos de Valladolid e impulsar a pymes y autónomos para que "no tengan que bajar la verja" para siempre.

Vicente ha lamentado que "el equipo de Gobierno solo ha puesto encima de la mesa buenas palabras", ya que aseguran "que tienen voluntad de consenso, pero a la hora de plasmar compromisos serios y relevantes en el papel son mucho más reticentes".

En cualquier caso, el edil de Ciudadanos ha apuntado que "la pelota está ahora en su tejado", al tiempo que ha manifestado que "ahora deben decidir si de verdad quieren negociar o su predisposición al consenso es mero postureo".

En este sentido, tanto Gómez como Vicente, insisten en que las medidas propuestas son "absolutamente necesarias y útiles" para los vecinos de Valladolid, "lejos de estridencias y de ideologías partidistas", por lo que, han dicho, "sería difícil de explicar por el equipo de gobierno que no estén dispuestos a asumirlas".

"Seguiremos negociando. No vamos a retirar la mano tendida, pero les hemos dejado claro que no firmaremos unos presupuestos que no lleven el sello de Ciudadanos", ha zanjado el concejal de la formación 'naranja'.