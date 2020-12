La llançadora que unirà València i el parc Joan Carles I d'Almussafes començarà a funcionar en gener

La primera setmana de gener entrarà en servici l'autobús llançadora que impulsa la Generalitat des de València ciutat, amb diferents parades en el casc urbà, fins al parc empresarial de Joan Carles I i els polígons industrials Nord d'Almussafes i L'Ermita del Romaní, segons ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

En la presentació d'aquest servici de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Arcadi España ha explicat que en aquests tres polígons treballen més de 20.000 persones que viuen, en la seua majoria, en la ciutat de València "sense un servici públic de transport, i estan obligats a utilitzar el vehicle privat amb els conseqüents problemes de congestió, contaminació i competitivitat per a les empreses ací instal·lades", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Segons el conseller, amb la posada en marca de les llançadores "es pretén un canvi de mentalitat en facilitar el transport públic per a millorar la qualitat de vida dels treballadors i les treballadores d'aquests polígons". A més, ha destacat que amb aquest servici ampliaran drets "ja que moltes persones tenen dificultat d'accedir a un lloc de treball en aquests polígons si no tenen vehicle privat, i hi ha moltes que no se'l poden permetre".

Altres sis parcs

Per al conseller, "es tracta d'una mesura destinada als 20.000 treballadors i treballadores perquè tinguen una manera de transport públic, amb un preu competitiu i que siga una alternativa viable al vehicle privat". Aquest servici de llançadores amb la ciutat de València està previst que també s'inicie en altres sis parcs empresarials.

Per la seua banda, el gerent de l'ATMV, Manuel Martínez Grau, ha explicat que serà un "servici exprés, un servici de llançadores per a poder competir amb el vehicle privat, amb poques parades, però buscant la connectivitat. Així, a València, hi haurà només cinc parades en eixos estratègics com les parades de Metrovalencia d'Ángel Guimerá, Plaça Espanya i Jesús que, al seu torn, connecten amb tota la xarxa de metro".

L'autobús eixirà de València per l'avinguda Ausiàs March per a enllaçar de forma ràpida amb la V-21 i arribar al parc Joan Carles I per l'A-7, on s'ha programat quatre parades en l'avinguda principal del recinte que permeta donar servici a tot el complex, d'ací al polígon industrial Nord i l'última parada en el de l'Ermita.

En total seran quatre expedicions d'anada i quatre de tornada i "s'ha buscat donar resposta a totes les necessitats de tots els torns de treball, tant de matí, migdia, vesprada i nit", ha conclòs el gerent d'ATMV.