Javier Muguruza y Bernardo Atxaga presentarán su libro-disco en un concierto el 18 de diciembre en Bilbao

Según ha informado el Ayuntamiento, Jabier Muguruza y Bernardo Atxaga se han sumado a #BilbaoGabonak para presentar su álbum Geltokiak Izarretara. Este disco-libro recorre la canción vasca de las décadas de los 80 y 90 junto a textos de Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras 2019, que han sido escritos expresamente para la ocasión.

Geltokiak Izarretara incluye versiones de 15 temas de diferentes autores vascos "de prestigio" y que ocupan "un lugar privilegiado en la etapa de la juventud de Muguruza". Destacan, entre ellos, Mikel Laboa, Ruper Ordorika o Xabier Lete. El músico ha dedicado este disco "tan especial" a su hermano Iñigo Muguruza, también músico y fallecido el pasado mes de septiembre. Atxaga acompañará a Javier Muguruza en el concierto del 18 de diciembre, que dará inicio a las 19.00 horas.

El martes 22 de diciembre, a la misma hora, subirán al escenario Fetén Fetén y Jou González. Tras publicar su cuarto trabajo y haber participado como invitados en la gira de Fito & FitipaldisFetén Fetén y Jou González, saxofonista y clarinetista de Doctor Deseo, se unen "para traer una propuesta musical arrolladora, fresca y llena de energía que ha triunfado este pasado verano en el Summerwinds festival de Münster".

Jorge, Diego y Jou invitarán al público a "un apasionante y divertido viaje alrededor del mundo Fetén con un concierto repleto de sorpresas", en el que "a través de la utilización de instrumentos convencionales y otros de carácter insólito, harán vibrar, emocionarse y reír a grandes y pequeños".

"La energía de Jou González, unida a la frescura y espontaneidad de las interpretaciones de Jorge y Diego en la recreación de la música popular, dan a este trío de talentosos artistas una complicidad que inunda la música y al público", según los organizadores.

Según han destacado, sobre el escenario "se unirán la imaginación y la creatividad, la música bailable con la improvisación, los vientos de Jou González con el acordeón de Jorge Arribas o el violín de Diego Galaz".

ÚLTIMO CONCIERTO

El último concierto navideño en la Bilblioteca Bidebarrieta se celebrará el 29 de diciembre, también a las 19 horas. Josu Ximun y Cris, miembros de la banda Belako, harán un repaso acústico de canciones escogidas de todo su repertorio.

Belako ha compartido escenario con Portishead, Two Door Cinema Club, Placebo, Nick Cave, Elvis Costello, The XX, Liam Gallagher. Además, han sido galardonados con premios como el de El Ojo Crítico de RNE, el Premio Rolling Stone al grupo revelación, los Iberian Music Awards a mejor directo en la península o los Premios de la Música Independiente al mejor artista, mejor directo del año y mejor video clip. También han estado nominados a los MTV o a los Premios Ruido de la Asociación de Críticos Musicales.

Su último lanzamiento, 'Plastic Drama', "los ha consolidado como una de las bandas de rock independiente más internacional". Han sido designados como uno de los álbumes del año en NME, The Line Of Best Fit o El Universal, lo que les ha llevado a su inclusión en el main stage del mítico Festival Reading & Leeds 2020 y se ha convertido en la primera banda estatal en conseguirlo.

Las entradas para los tres conciertos se encuentran ya a la venta, a un precio de cinco euros y pueden reservarse en la web