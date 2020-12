Detinguda una dona per abusar sexualment de la seua companya de pis en el barri de Russafa

Els fets haurien ocorregut en una vivenda del districte de Russafa, on la víctima i l'ara detinguda residien compartint pis, informa la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.

Els agents van esbrinar que en dos dies consecutius l'ara detinguda s'hauria acostat a la víctima, mentre aquest es trobava cuinant, i li va tocar el gluti introduint les seues mans per dins de la roba, així com els pits i genitals.

La víctima va demanar a la seua companya que cessara en la seua actitud, però aquesta pel que sembla va tornar fins a on es trobava, tocant-se a si mateixa i insinuant-se.

Per açò, els agents l'han detingut com a presumpta autora d'un delicte d'abús sexual. L'arrestada, amb antecedents policials, ha sigut posada en llibertat una vegada sentida en declaració, no sense abans advertir-li de la seua obligació legal de comparéixer quan siga requerida.