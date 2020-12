Rafael Amargo explica el motivo del plantón a 'Sábado Deluxe'

El bailarín Rafael Amargo ha explicado los motivos que le llevaron a no acudir finalemente a Sábado Deluxe para ser entrevistado, una decisión que tomó dos horas antes de la emisión del programa y que no sentó nada bien al presentador, Jorge Javier Vázquez, ni a los colaboradores.

"Rafael Amargo ha faltado a su palabra. Esta noche debería estar aquí, se había comprometido para estar en el Deluxe, pero a las ocho de la tarde ha confirmado que finalmente no venía", calificaba este sábado Jorge Javier al inicio del programa.

Este domingo, otro espacio de Telecinco, Socialité, ha dado a conocer una grabación de este sábado por la noche, en la que Amargo explicaba por qué no había acudido al Deluxe.

"Estoy pasando unos días que... yo no sé ni cómo estoy entero, porque es muy duro", ha dicho al público asistente a la función de Yerma cuando concluyó el espectáculo, en el madrileño Teatro de la Latina.

Respecto a la entrevista en Telecinco, Amargo ha dicho que él prefiere expresarse en las tablas del teatro. "Me voy a expresar aquí. Prefiero aquí, por mucho dinero que me den en la tele, que no voy porque me da miedo. De momento", ha justificado.

El estreno de la obra estaba previsto para el pasado jueves, pero se tuvo que posponer a este sábado después de que el bailarín fuese detenido por su presunta implicación en tráfico de drogas y hubiese pasado dos días detenido en el calabozo. Este sábado, tras la función, el bailaor ha vuelto a defender su inocencia: "Si tengo algo es que soy un tío muy honrado y muy serio", ha dicho.