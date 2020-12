Mainat carga contra 'Equipo de Investigación' por su entrevista: "Me siento manipulado"

El productor televisivo Josep Maria Mainat ha criticado duramente a Equipo de Investigación por cómo han tratado su entrevista, emitida este viernes, en la que Mainat ha hablado de la noche de su presunto intento de asesinato.

El formato del programa consistió en intercalar la entrevista a Mainat con la versión de su mujer, Angela Dobrowolski, quien también ha hablado para las cámaras de Equipo de Investigación, lo que no ha gustado al productor televisivo.

"El programa de la Sexta no tiene nada que ver con lo que pactamos. Han convertido una entrevista personal con un careo con una persona que ni siquiera me informaron que aparecería en el programa. Me siento engañado y manipulado. Ya lo decía mi abuela: 'No te puedes fiar de nadie", ha escrito Mainat en un tuit tras la emisión del programa.

El programa de la Sexta no té res a veure amb el que vam pactar. Han convertit una entrevista personal amb un careo amb una persona que ni tan sols em van informar que apareixeria al programa.

Em sento enganyat i manipulat.

Ja ho deia la meva àvia: "No te puedes refiar de nadie" — Josep M. Mainat (@MainatJM) December 4, 2020

En la entrevista, el productor se ha referido a lo que ocurrió en la noche en la que, presuntamente, su mujer intentó matarlo. "Cuando yo estaba ahí dormido, me dijeron que cuando desperté estaba a diez de azúcar, que había estado a punto de morirme y que suerte que habían llegado a tiempo. Tengo una imagen previa que era ella dándome unas inyecciones", ha recordado Mainat en la entrevista.

Según Mainat, "si al final todos deciden y el juez ve que la única posibilidad es que haya una persona que me haya inyectado algo que no me debería haber inyectado, pues entonces no hay muchas posibilidades, ella es la única persona adulta que estaba ahí que podía hacerlo, pero quiero que esto quede muy delimitado, muy claro y que haya un juicio de verdad, a fondo", ha declarado.

Según la versión que ha contado Angela Dobrowolski en La Sexta, aquella noche cenaron "con los niños", se fueron "juntos a la cama" y le puso unas inyecciones.

No obstante, al rato notó que algo no iba bien y escuchó que los ronquidos de Mainat pasaron a ser "ruidos horribles". "Medí con el glucómetro, vi un valor preocupante y llamé al SEM", ha contado Dobrowolski, que ha defendido su inocencia en el caso: "Esa noche yo quise salvar la vida de mi marido".

Equipo de Investigación, por su parte, matizó este viernes en sus redes sociales que ni Mainat ni Dobrowolski cobraron por la realización de las entrevistas, cuya emisión le reportó buenos datos de audiencia en la noche del viernes.