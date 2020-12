Turismo.- Cvirus.- Los premios del Ayuntamiento de Baeza serán bonos de viaje para ayudar a las agencias de viaje

La alcaldesa de Baeza, Dolores Marín, ha indicado que es la fórmula elegida por el Consistorio para colaborar con las agencias de viaje "ante la dura situación por la que está atravesando su sector, uno de los más golpeados por la pandemia".

Para ello, el Consistorio realizará una aportación a cada una de las agencias de viajes de la ciudad para compensar los gastos que puedan tener a lo largo del 2021 en conceptos como tasa de basura, agua y alcantarlillado.

Esta medida se realizará en el mes de enero, coincidiendo con los pagos extraordinarios que las agencias deben hacer para los avales de la Junta de Andalucía y "servirá para paliar las dificultades de este sector".

Marín ha señalado que el Ayuntamiento de Baeza ya ha solicitado a la Junta de Andalucía que se congele el aval que las agencias de viaje tienen que pagar a la Administración andaluza, puesto que no han podido trabajar y no podrán hacerlo mientras no se levanten las restricciones al turismo, y también la necesidad de que sean compatibles las ayudas del Gobierno Central y las ayudas que pueda sacar la Junta de Andalucía.

La segunda línea va dirigida a la Diputación de Jaén. En este punto se ha comprometido con las agencias de viaje a mantener una reunión con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, para tratar de buscar una línea de ayudas por parte de la administración provincial para apoyar a este sector "tan castigado por el covid-19".