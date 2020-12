El Mercat de Colón de València ja té restaurada la seua vidriera

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha visitat aquest divendres el Mercat de Colón junt amb representants de l’associació de comerciants, amb motiu de la finalització dels treballs de restauració de la vidriera principal de l’edifici situada al carrer del Comte de Salvatierra. Segons l’edil, es tracta d’“una actuació amb la qual posem en valor el patrimoni històric en un entorn tan emblemàtic de la ciutat”.

Gómez ha destacat que “des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana i des d’AUMSA ens vam comprometre amb l’associació de comerciants i amb la ciutat al fet que la vidriera estiguera restaurada per a aquest Nadal i hem arribat a temps, tenint en compte que enguany ha sigut molt difícil”. Segons Gómez, “des de l’Ajuntament estem posant tots els esforços per complir amb tot el que puguem, en aquest cas ajudar a compensar les pèrdues que han patit les i els comerciants del mercat”.

La vicealcaldessa ha assenyalat que el Mercat de Colón forma part “del nostre patrimoni cultural, social i gastronòmic de València, però també del nostre patrimoni històric”, ja que “cal recordar que es tracta d’un element BIC (bé d’interés cultural) amb més de cent anys d’història i que és un emblema de l’arquitectura modernista de València".

Segons la regidora, representa “un punt de referència, imatge i identitat de la nostra ciutat, no sols per als seus comerciants, per als valencians i valencianes, sinó també per als visitants que venen a descobrir la ciutat”. Per això, “des d’AUMSA hem fet una aposta forta perquè el mercat estiga en les millors condicions i sempre a punt, per això van decidir restaurar el més prompte possible la seua vidriera”.