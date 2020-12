La zona de La Laurel y la calle San Juan podrán sacar 'baldas' en las fachadas de sus establecimientos

Esta autorización solo será de aplicación a los establecimientos de hostelería situados en las calles de los entornos de Laurel y San Juan: C/ Laurel, C/ Travesía de Laurel, C/ Albornoz, C/ San Agustín, C/ San Juan, C/ Travesía de San Juan, C/ El Cristo, C/ Travesía, Ollerías, y C/ del Carmen, que ya tuvieran licencia de actividad en vigor y autorización para el establecimiento de mesas altas o barricas.

En el momento en que pueda autorizarse la instalación de barricas o mesas y este permiso quede obsoleto, los bares estarán obligados a eliminar estas baldas en las fachadas.

"Se trata de una respuesta que el Ayuntamiento de Logroño ha realizado en 48 horas para que los establecimientos hosteleros puedan trabajar en estas zonas de singulares características de Logroño. El objetivo es que los clientes de los bares puedan tener un punto de apoyo para dejar sus consumiciones y se garantice la distancia suficiente que permita el tránsito peatonal por estas calles", afirman desde el Ayuntamiento.

"Ha sido una respuesta ágil, consensuada con FER Hostelería y con las asociaciones de la Zona de La Laurel y de la calle San Juan", continúan.

Se trata de un permiso de carácter transitorio y excepcional que se mantiene mientras siga vigente la Resolución del 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2020, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y permiten en los servicios de restauración un aforo máximo del cincuenta por ciento en espacios interiores y del cien por cien en espacios exteriores.