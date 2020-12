DocsValència celebrará su próxima edición de manera online y gratuita entre el 10 y el 19 de diciembre

La selección oficial está conformada por 12 documentales seleccionados de entre los más de 250 filmes que se inscribieron a la convocatoria 2020. Cada una de las películas se estrenará a las 21 horas en la plataforma DocsValència de manera gratuita y estará disponible 24 horas o hasta que se agote el cupo máximo de 500 visionados, ha indicado la organización en un comunicado.

Las secciones dedicadas a lo mejor de la filmografía española (Panorama) y de la Comunidad Valenciana (Mirades) son competitivas y los galardones serán otorgados por un jurado conformado por profesionales provenientes de España, Cuba, Chile, Estados Unidos y Argentina. DocsValència otorgará este año un total de 5.000 euros en premios.

El festival se inaugurará el jueves 10 de diciembre a las 21.00 horas y abrirá con 'Solo el diablo vive sin esperanza' (Only the Devil Lives Without Hope), de Magnus Gertten (Suecia), "uno de los mejores documentales de 2020 y que muestra la atractiva combinación que puede resultar de los cines de autor, político y de denuncia con el thriller". A partir de este día se llevará a cabo un estreno diario a la misma hora.

MIRADES Y PANORAMA

La sección Mirades está conformada por 'Lobster Soup', de Rafa Molés y Pepe Andreu, documental estrenado en San Sebastián; 'Per molt que bufe el vent', de David Segarra, que nos traza una crónica de las más recientes batallas por salvar la huerta valenciana, y 'Resistencia Trans', de Claudia Reig, un retrato de la vida de las personas transgénero en València.

En cuanto a Panorama, las películas en competición son 'El drogas', de Natxo Leuza, un sorprendente relato de la vida del líder de Barricada, un documental que pasó por el DocsLab, el laboratorio de proyectos del festival; 'El escritor de un país sin librerías', de Marc Serena, un retrato de la situación de Guinea Ecuatorial a través de su escritor más prolífico y traducido, Juan Tomás Ávila Laurel. Este documental es el primer largometraje documental crítico con el régimen filmado en este país bajo la dictadura de Teodoro Obiang.

La tercera película de esta sección nacional es 'El secreto del doctor Grinberg', de Ida Cuellar, un sorprendente thriller sobre la desaparición del Dr. Jacobo Grinberg, conocido como el "Einstein de la conciencia", hecho que dio lugar a múltiples teorías y suspicacias. Este documental se hizo acreedor del Premio del Público de la última edición de DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

Global Docs es la muestra de documental internacional, que trae en este 2020 'Curando el odio. La batalla por el alma de una nación', de Peter Hutchison (Estados Unidos), cinta que cuenta el trabajo realizado por ex skinheads para ayudar a otros jóvenes a salir de las garras del fascismo y del odio; 'Línea 137', de Lucía Vasallo (Argentina), película que acompaña al servicio de atención inmediata a víctimas de la violencia machista en Buenos Aires; y 'El profeta y los extraterrestres', de Yoav Shamir (Austria, Israel), un retrato ágil e hilarante de Rael, que tras un encuentro con los extraterrestres fundó la religión OVNI más grande del mundo.

Considerado un Dios, un demonio, un mito, una leyenda y un cúmulo de imperfecciones, la figura de Diego Armando Maradona no deja indiferente a nadie. Para comprender la construcción de su leyenda y del universo que se formó a su alrededor, el sábado 12 a las 19.00 horas, el festival ofrece uno de los mejores documentales que se han realizado sobre el astro argentino, 'Amando a Maradona' (Javier M. Vázquez, Argentina, 2005)

DOCSFÒRUM Y DOCSLAB

En esta ocasión, el foro de formación se engalana con la presencia de Hubert Sauper, un multipremiado cineasta austriaco, nominado al Óscar por el documental Darwin's Nightmare (2004). Dentro de las actividades del foro, el miércoles 16, a las 19 horas se proyecta su último trabajo: 'Epicentro' (2020), un retrato inmersivo de la Cuba "utópica y su pueblo resiliente", el cual fue estrenado este año en Sundance, donde ganó el Gran Premio del Jurado, galardón con el que Sauper se hace ya por segunda ocasión.

Asimismo, el jueves 17 el director impartirá una clase magistral sobre sus procesos creativos, moderada por Eduardo Guillot, a través de las redes sociales del festival. Tanto la proyección como la clase magistral son gratuitas.

Este año, la incubadora de nuevos proyectos del festival regresa con la presencia de renombrados especialistas y expertos provenientes de España, Colombia, México, Países Bajos, Francia y Argentina para seguir impulsando los documentales del futuro. Durante una intensa semana de talleres, asesorías y tutorías, impartidas por representantes de importantes festivales como IDFA, FIDMarseille, FIDBA, FICG y DocsMX, 14 proyectos y 28 participantes formarán parte de Plataforma VLC y Plataforma Espanya, las cuales buscan seguir apoyando la creación de nuevos filmes y la formación de las y los cineastas valencianos y españoles. Los tutores que acompañarán estos documentales son el nominado al Oscar por Balseros, Carles Bosch y la productora y distribuidora colombiana Claudia Rodríguez Valencia.