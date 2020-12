La Unitat Militar d'Emergències, XXIX Premi Convivència de la Fundació Broseta

Així ho ha anunciat aquest dijous el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, després de presidir la reunió del jurat, en el qual també ha participat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, entre uns altres.

Segons Garamendi, aquest reconeixement es fa extensiu als "herois anònims", i a més es premia totes les persones que integren la UME les quals "serveixen com a exemple a totes les persones anònimes" que han fet un esforç en la pandèmia. A més, ha destacat "l'esforç que està donant el poble espanyol en aquests moments", que ha titlat d'"exemplar".

Els premis Convivència de la Fundació Broseta arriben a la seua 29 edició després de reconéixer figures com el rei Felip VI, el tennista Rafa Nadal o l'expresident del Govern Felipe González. Aquests guardons també han recaigut en personalitats internacionals, com la premi Nobel de la Paz Malala Yousufzai, i entitats com l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

L'acte d'entrega se celebrarà el 15 de gener, aniversari de la defunció del professor Manuel Broseta, en el Palau de la Generalitat.