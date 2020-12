Els desnonaments realitzats pels jutjats valencians baixen un 21% però pugen els concursos i demandes per acomiadament

Els jutjats de Primera Instància i de Primera Instància i Instrucció de la Comunitat Valenciana van practicar durant el tercer trimestre d'enguany un total de 1.137 llançaments, un 21,3 per cent menys dels 1.348 executats un any abans. No obstant açò, els concursos de creditors registrats en aquest període van augmentar un 36% (un 40,9 els de persones físiques i un 32 els d'empreses), al mateix temps que les demandes per acomiadament comptabilitzades en els òrgans socials van pujar un 35,3%.