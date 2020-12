Peppa Pig, cantante y con disco: "Lo que más me hace reír es que mis papás jueguen conmigo"

A Peppa Pig le encanta jugar, ir al colegio y saltar en el barro. Y cantar. Ahora, por fin, ha salido el primer disco en español basado en la serie (disponible en todas las plataformas digitales), en el que hay 16 canciones, algunas que ya sen han podido oír en los episodios y otras originales. Hablamos con la pequeña Peppa sobre esta y otras cuestiones.

¿Cómo ha sido grabar un disco como una persona mayor? Ha sido muy divertido, porque me gusta mucho cantar con mis amigos y mi familia, porque nos lo pasamos muy bien, y porque siempre estamos cantando, riéndonos y saltando en los charcos.

¿Te gusta que los niños oigan y canten tus canciones? ¡Me chifla!

¿Tienes alguna canción preferida? Sí, tengo varias. La nana de Peppa es la que más me gusta, porque la canto con mi hermano George antes de irnos a la cama. También me gusta mucho El globo, El arcoíris y para los días que queremos estar más contentos me gusta mucho Ella es Peppa Pig y La Fiesta de Peppa.

Es el primer disco que haces en español, ¿mola saber idiomas? Mola muchísimo. La señorita Madame Gazelle nos enseña muchos idiomas en el cole.

¿No haces rabiar mucho a George? Algunas veces, porque es muy despistado y siempre tengo que estar detrás de él para que haga las cosas.

Pero también le enseñas cosas… Hay una canción que se la dedico a George, que se llama La hora de prepararse y le digo lo que hay que hacer antes de salir de casa. Quitarse el pijama, lavarse y, sobre todo, ponerse las botas de agua para saltar en los charcos.

¿Cuál es la mejor forma de saltar en el barro? El primer paso es esperar a que llueva y que se formen unos buenos charcos de barro y luego, antes de salir de casa, lo más importante es ponerse las botas de agua y luego saltar y saltar.

¿Te gusta ser hermana mayor? Bueno, es un poco cansado y a veces me enfado un poco con él, pero en el fondo le quiero mucho.

¿Qué quieres ser de mayor? Me gustaría ser profesora, como la señorita Madame Gazelle.

Ahora en el cole, ¿tenéis mucho cuidado con los virus? ¡Claro que sí! Todos los días Mamá Pig nos pone unas mascarillas muy chulas a George y a mí.

¿No te da vértigo vivir en esas colinas tan altas que hay en tu mundo? No, nos encanta y ya estamos acostumbrados, porque siempre hemos vivido allí. Además, con el coche de Papá Pig llegamos a todas partes.

¿Qué es lo que más le hace reír? Ver a Papá y Mamá Pig jugar con nosotros y todas las cosas graciosas que le pasan siempre a Papá Pig.

Siempre acabáis riendo en el suelo… Es que siempre es mejor reír que llorar, claro.

¿Qué te da miedo? Me da miedo la oscuridad. Pero siempre canto una nana antes de ir a dormir, para que no me dé miedo cuando se apaga la luz. ¡Y me dan miedo las arañas!