Sylvia Pantoja llama "friki" y "mentiroso" a Roberto Liaño después de que este la acusase de "vivir de los hombres"

Roberto Liaño, expareja de Toñi Salazar, de Azúcar Moreno, ha desvelado que ha mantenido una relación en secreto con Sylvia Pantoja, prima y ahora enemiga pública de Isabel Pantoja.

Las palabras que Liaño ha dedicado a Sylvia han puesto entre la espada y la pared a la cantante cuya residencia se encuentra en México. El modelo ha apunta que Sylvia Pantoja "vive de los hombres" y, además asegura, sin miedo a represalias legales, que la mujer "mide al hombre, al caballero, en función de la cartera".

Por su parte, Sylvia Pantoja cuenta una versión bastante diferente. En el programa Sálvame, aunque no ha confirmado la existencia de esa relación amorosa, sí ha dejado caer que tuvieron un "tonteo por internet". La mujer, además, ha añadido: "Jamás he vivido de un hombre, si se atreve a decir eso este sinvergüenza, que me lo demuestre".

Además, ha calificado a Roberto Liaño de "friki" y "mentiroso". Aún queda por saber si la prima de la tonadillera llevará a cabo acciones legales contra Liaño.