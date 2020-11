Sylvia Pantoja: "Isabel dijo que, si Paquirri no hubiera muerto, yo se lo habría quitado"

Este viernes, Telecinco emitió la tercera entrega de Cantora: la herencia envenenada. El programa estuvo protagonizado por Sylvia Pantoja, prima de la tonadillera, que habló de los orígenes de su mala relación con ella. Entre otras cuestiones, la también cantante apuntó a los celos que Isabel le profesa.

Y es que, parece ser que a Isabel no le gustaba nada la buena relación que Paquirri tenía con su prima menor, a la que llamaba "belleza". Es más, años después de la muerte del torero, tal y como contó Sylvia, Isabel dijo que, si Paquirri no se hubiera muerto, ella se lo habría quitado.

Pero no siempre fue así, pues las primas mantuvieron una muy buena relación años antes de aparecer Paquirri. Fue ahí cuando Isabel empezó a tener "comportamientos extraños" con ella. Por ejemplo contó que, mientras ensayaba su actuación para el bautizo de Kiko Rivera, Paquirri comentó lo bien que lo hacía y lo guapa que estaba.

"En ese momento, Isabel se puso tan celosa que corrió a ponerse una bata de cola blanda con tantos nervios que se rompió una uña de raíz", añadió Sylvia. Y la cosa no quedó ahí pues, ya en la ceremonia, la joven actuó tan bien que el torero dijo que quería ser su representante, algo que terminó de desestabilizar a Isabel: "He llegado incluso a verla llorar por ese motivo".

Sylvia también culpó a Ana, la madre de la tonadillera, de su drástico cambio, volviéndola tan "soberbia y ambiciosa" como ella. Tanto es así que, según contó, la madre fue preguntando si ganaba más un torero o un futbolista antes de "emparejar" a su hija con Paquirri, y que boicoteó varias relaciones de la cantante por el nivel adquisitivo del chico en cuestión.

El momento que supuso el cisma definitivo entre las primas fue cuando Sylvia Pantoja se fue de gira con Chiquetete, rechazando acompañar como corista a Agustín, hermano de Isabel. "Cuando llegué a la cocina y le dije lo de Chiquetete, le sentó muy mal. Me dijo, 'bueno, bueno, veremos a ver quién llega antes'. Y entonces me hizo la cruz, me sentenció", concluyó.