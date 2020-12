Dues noves connexions ciclistes metropolitanes uniran Burjassot i Tavernes Blanques amb València

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, impulsaran dues noves connexions mitjançant carril bici en els pròxims mesos per a facilitar la mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal (VMP) entre les localitats de Burjassot, Tavernes Blanques i València.

Totes dues rutes es caracteritzen per unir municipis limítrofs que, malgrat estar a molt poca distància, es trobaven aïllats per la inexistència d'itineraris segregats segurs per a les persones que opten pels desplaçaments amb bicicleta o VMP.

"La col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València ha resultat fonamental per a començar a fer realitat els itineraris ciclistes que es van esbossar des de la Conselleria en ple confinament i es van consensuar en l'Estratègia de Mobilitat en Temps de Covid-19", ha assenyalat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"L'objectiu d'aquests itineraris, -ha afirmat España-, que van de la mà d'altres iniciatives com la creació de l'Oficina Valenciana de la Bicicleta o les ajudes a la compra de bicicletes i VMP, és proporcionar a la ciutadania alternatives segures, sostenibles i inclusives en la mobilitat quotidiana".

"Sobre el terreny poden semblar distàncies curtes, però per a molta gent, pujada en una bici o un vehicle de mobilitat personal, suposen recorreguts irrealitzables si han de fer-los en la seua bici o VMP enmig del trànsit. Per això és tan important aquesta col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per a articular aquests camins metropolitans: perquè derroca murs que semblaven insalvables i facilitarà canviar la manera de desplaçar-se -i per tant de viure- a tantíssima gent", ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Carrils segregats i segurs

La connexió Burjassot-València es realitzarà mitjançant la instal·lació d'un carril ciclable segregat en el lloc que ocupa el carril dret de la CV-30 en sentit d'eixida de l'avinguda Germans Machado (un dels cinc ara existents). Aquest carril es prolongarà al llarg de 850 metres des de la mateixa corba d'eixida de València -en la qual es troba la vorera ciclable ja existent que condueix a Burjassot- fins a l'últim encreuament semaforitzat de la ronda Nord previ a l'avinguda Joan XXIII en sentit eixida.

Respecte a la connexió amb Tavernes Blanques, es realitzarà mitjançant la instal·lació d'un nou carril ciclable segregat en el lloc que ara ocupa un dels dos carrils (el de la dreta) que actualment utilitza el trànsit motoritzat d'eixida entre l'avinguda Germans Machado de València i l'avinguda Corts Valencianes de Tavernes Blanques. Es tracta de nou d'altres 850 metres que permetran la connexió directa des de i cap als pobles del nord de la ciutat, de manera segregada, i s'evitarà un breu tram de trànsit motoritzat intens.

La col·laboració entre administracions s'ha articulat a través del disseny de les actuacions per part del Servei de Mobilitat Sostenible en col·laboració amb el Servei d'Obres de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i l'execució final dels projectes per part d'aquesta última, apunten fonts de tots dos departaments.