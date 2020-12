Fani se enzarza en una pelea en redes con Patri, tentadora de 'La isla de las tentaciones', y ataca su aspecto físico

Los protagonistas de La isla de las tentaciones no paran de generar polémicas en redes. En esta ocasión ha sido Fani Carbajo la encargada de criticar junto a Andrea Gasca, a Patri, tentadora de la segunda edición del concurso y actual pareja de Lester, a través de su canal de Mtmad.

En el vídeo, la ex de Christofer ha asegurado que "Patri besa por donde va Lester porque si no, se come una mierda". Además, han hablado sobre el físico de la joven, a lo que Patri no ha dudado en responder en su cuenta de Instagram. Al ser preguntada por la declaraciones emitidas por ambas.

"Para hablar del físico de alguien deberían mirarse ellas al espejo porque no son unos pibonazos", ha dicho Patri aconsejando que se miren a sí mismas y sean autocríticas.

Patri en un 'story' de su cuenta de Instagram. INSTAGRAM / PATRICIA PÉREZ

Tampoco Lester se ha librado de las críticas, puesto que en el vídeo Fani ha explicado que ha comentado en alguna ocasión que es "el nuevo Christofer". Carbajo ha afirmado que es lo que quiere ser, que España le quiera, tener protagonismo y le recuerda: "Eres el exnovio de Marta (Peñate) que ya era conocida y ahora ha resurgido de sus cenizas, pero si no es por Marta tú no estás ahí".

Después de la contestación que Patri ha dado a la ex de Christofer Fani, no ha tardado en subir un story en su Instagram una espectacular imagen con un mensaje claro: "Pinocha quiere llegar a los 36 años así. Sueña mi vida, sueña", ha recriminado.

Fani Carbajo en un 'story' de Instagram. INSTAGRAM / FANI CARBAJO

Lejos de dejar sin respuesta el nuevo mensaje de Carbajo, Patri ha publicado una imagen en Instagram en la que ha querido hablar sobre el daño que hacen este tipo de ataques relacionados con el físico de las personas. "Últimamente veo mucha gente que se dedica a juzgar a las personas sin conocerlas, por haberse operado, por hacerse retoques estéticos. En mi caso, diciéndome que no paro de comer y he engordado, y me parece que hay cosas que no se deben decir", ha comenzado la tentadora en su publicación.

Patri ha continuando asegurando: "Yo no tengo problema en decirlo desde La isla de las tentaciones a ahora he engordado 6 kilos, los cuales se deben a la falta de ejercicio físico, a comer comida que mi cuerpo antes no comía, pero no por ello me siento peor. Todo son etapas en la vida y me sigo queriendo igual o más".

Aunque ha comentado que debe ponerse las pilas y cuidarse más, Patri ha mandado un mensaje a las personas que no se sienten bien con su cuerpo. "No dejéis que terceras personas os influyan, intentad llevar una vida saludable, haced ejercicio y comed lo que os apetezca".

La joven ha concluido su post tachando las actitudes críticas de algunas personas. "Hay muchas personas que caen en anorexia, bulimia, etc... y la mayoría de ellas por comentarios como los que yo he recibido últimamente. Así que, por favor, pensad dos veces en las cosas que se dicen porque pueden hacer mucho daño".

Parece que la guerra emprendida por las dos participantes de La isla de las tentaciones está en pleno auge, pero... ¿Cuál será el siguiente enfrentamiento entre ambas?