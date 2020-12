Marta Serrano, nomenada nova gerent d'EMT València amb el suport del Rialto

El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha designat aquest dimarts l'enginyera Marta Serrano nova directora gerent de l'entitat amb el suport del govern local, el conegut com a Govern del Rialto i format per Compromís i PSPV, i el no dels tres grups de l'oposició -PP, Cs i Vox-.

Serrano, que s'ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec en els prop de 35 anys de l'EMT, substitueix l'anterior director gerent, Josep Enric Garcia, qui va ser cessat al setembre per a "iniciar una nova etapa en la gestió" de l'organisme i després del frau de 4 milions d'euros detectat un any abans en la companyia.

La responsable de l'EMT ha indicat que afronta aquesta nova etapa "amb moltes ganes i amb la intenció de continuar el llegat de Josep Enric Garcia". "Espere poder aportar la meua experiència per a reforçar el paper que juga l'empresa en la mobilitat sostenible de la ciutat i seguir oferint un servici de qualitat", ha assegurat, segons ha informat l'entitat.