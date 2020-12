Cvirus.- L'oci nocturn replica a Barceló que la reobertura no és una decisió sanitària sinó econòmica del Consell

Així ho ha apuntat en un comunicat davant les paraules de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, qui ha afirmat aquest dimarts que el tancament de l'oci nocturn és una decisió que va adoptar el Consell Interterritorial que ella no pot modificar. "Aquesta decisió és vinculant per a totes les comunitats autònomes i no puc modificar un acord que arreplega que l'oci nocturn ha d'estar tancat, i altres qüestions ja no són competència d'aquesta consellera", ha dit.

L'Assemblea assegura que coincideix amb Barceló en què la reobertura dels locals d'oci no és una decisió sanitària sinó "purament econòmica del Govern de la Generalitat, com la qual s'ha adoptat per a la recuperació de l'activitat de les pimes de la totalitat dels sectors de l'economia" i afig que "no existeix cap justificació per a mantindre l'oci nocturn tancat, criminalitzant-ho com a única justificació possible per a mantindre la seua activitat restringida".

D'altra banda, l'Assemblea veu necessari "aclarir" a Barceló "i explicar l'error que segueix mantenint que la decisió de mantindre tancats els locals d'oci és de la Comissió Interterritorial a nivell estatal".

"La Comissió va decidir suspendre l'activitat recreativa de bars de copes i discoteques, i el que ara es pretén és recuperar l'activitat hostelera d'eixos establiments, mantenint la suspensió del ball i de qualsevol altre servici recreatiu", recalca el col·lectiu.

En aquesta línia, assenyala que "si fins a 12 comunitats autònomes han trobat fórmules soluciones i alternatives per a obrir els locals d'oci per a prestar servicis d'hoteleria, utilitzar les seues terrasses o desenvolupar qualsevol tipus d'activitat cultural, resulta inaudit que la consellera de Sanitat insistisca en la seua incapacitat per a resoldre aquest problema per mancar de competències".

L'Assemblea lamenta que "mentre se'n van passant la pilota uns a uns altres, cada dia assistim a tancaments en cadena d'establiments del sector", per la qual cosa confia que "demà mateix" el Consell i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "anunciaran la solució al conflicte enquistat dels locals d'oci nocturn, perquè d'una altra manera es convocarà amb caràcter immediat l'acampada a les portes del Palau de la Generalitat", tal com han anunciat.