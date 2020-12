Detinguda una dona després d'agredir els agents que la van identificar per no portar mascareta en el carrer a Gandia

20M EP

NOTICIA

Agents de la Policia Nacional han detingut a Gandia (València) una dona de 52 anys com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat després de suposadament agredir els policies que la van identificar per no portar posada la mascareta en la via pública, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.