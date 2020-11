Murcia, a la cabeza de España en implantar la Agenda Urbana 2030

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha suscrito este convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias a él, el municipio de Murcia, establecerá planes relacionados con la sostenibilidad, integración, equidad y cohesión social municipales en estrecha colaboración con el Ministerio.

El alcalde de Murcia ha destacado, tras la firma del convenio, que "el siglo XXI será el de las ciudades. Por ello, estamos diseñando las bases de una Murcia que mire al futuro con responsabilidad, concienciada en el cuidado del medio ambiente y la protección de los colectivos más vulnerables. Hay ciudades con proyecto y ciudades sin proyecto, y Murcia está en ese grupo urbano en el que tenemos un Plan, una agenda definida para la próxima década".

Este lunes Ballesta, junto al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y el secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, han corroborado el protocolo de colaboración para la implantación del Plan de Acción de la Agenda Urbana Española 2030 en Murcia.

De esta forma, la capital de la Región es la primera de las siete ciudades más grandes de España en la que se va a desarrollar esta experiencia piloto nacional, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

El primer edil, quien asistió a la firma del convenio junto a la concejal de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé ha señalado que "documento que establecerá los planes relacionados con la sostenibilidad, integración, equidad y cohesión social del municipio".

A su vez, el protocolo incluye la creación de una comisión de seguimiento entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para supervisar las actuaciones y los trabajos realizados.

La firma de este convenio refleja el compromiso del Ayuntamiento de Murcia en el desarrollo práctico y real de la Agenda Urbana 2030, la hoja de ruta para los próximos 10 años, contando con el trabajo previo y la experiencia suficiente como para haber optado y haber conseguido ser el escenario de esta experiencia piloto a nivel nacional, a través de distintas acciones innovadoras, como la creación de la primera concejalía de Agenda Urbana en España.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DESDE EL CONSISTORIO MURCIANO

Desde que se iniciaron los trabajos para la elaboración de la Agenda Urbana Española, así como en la fase de desarrollo e implementación de las Agendas Urbanas Locales, el Ayuntamiento de Murcia colabora activamente con el Ministerio a través de dos grupos de trabajo como la Red de Iniciativas Urbanas del Ministerio de Hacienda, a través del grupo de trabajo 'Agenda Urbana Española' y la Federación Española de Municipios y Provincias, en el grupo de trabajo de Entidades Locales para la Agenda Urbana Española.

LOS PROYECTOS MOTORES DE LA AGENDA URBANA EN MURCIA

Cabe recordar que el diseño metodológico para la implementación de la Agenda Urbana en Murcia ha sido realizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad de Murcia. Para ello ha mantenido una una línea de trabajo que se apoya en la experiencia acumulada en los proyectos estratégicos del Ayuntamiento, y que ha tenido en cuenta los siguientes proyectos, conexión Sur, Fortalezas del Rey Lobo, Murcia Río II, Plan Foresta, Aire Limpio, Plan de Movilidad, Murcia Viva: cultura y talento, Cohesión territorial, Recuperación de espacios públicos y peatonalización, Murcia Smart City.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Murcia se han realizado distintas acciones innovadoras en el marco de la Agenda Urbana Española, como la creación de la primera concejalía de Agenda Urbana en España, el desarrollo de un departamento específico en el Servicio de Programas Europeos para poder realizar un seguimiento de la implementación de la Agenda Urbana, la puesta en marcha de un plan formativo en colaboración con el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, para dar a conocer la Agenda Urbana, el hermanamiento con la ciudad de Génova (Italia) aprobado en 2019, que se desarrolló sobre los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española.

Además, una de las líneas de trabajo incluidas en dicho hermanamiento se centra en compartir buenas prácticas para la implementación de la Agenda Urbana de ambas ciudades o la integración de Murcia como miembro del 'Urban Agenda for the EU Partnership on Culture and Cultural Heritage'.

PROCESO ABIERTO Y PARTICIPATIVO

La Agenda Urbana 2030, además, incluye las prioridades de los ciudadanos, quienes pueden participar en su diseño a través del proceso de consulta, en la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales (Twitter: @Murcia2030), donde se informa sobre los mecanismos para poder participar.