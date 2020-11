La reina Letizia destaca en els premis Jaume I la capacitat de projectar una Espanya "moderna, solidària i forta"

Donya Letizia s'ha pronunciat en aquests termes, en algun moment recorrent al valencià, durant la seua intervenció en la cerimònia dels Premis Rei Jaume I 2020 que s'ha celebrat aquest dilluns en la Llotja dels Mercaders de València. Ha estat acompanyada en tot moment pel ministre de Transports, José Luis Ábalos; el president de la Generalitat, Ximo Puig, i per l'alcalde de València, Joan Ribó, entre altres autoritats.

En la cerimònia a València s'han entregat els guardons als premiats de les sis categories: Premi Rei Jaume I Investigació Bàsica 2020 a Fco. José García Vidal; Premi Rei Jaume I Economia 2020 a Diego Puga; Premi Rei Jaume I Investigació Mèdica 2020 a Miguel Beato del Rosal; Premi Rei Jaume I Protecció Medi ambient 2020 a Fernando T. Maestre; Premi Rei Jaume I Noves Tecnologies 2020 a Laura Lechuga i Premi Rei Jaume I a l'Emprenedor 2020 a Verónica Pascual.

La reina, que ha acudit a l'acte en solitari perquè el rei Felip VI ha suspès totes les seues activitats oficials en trobar-se guardant el període de quarantena de 10 dies després de conéixer que una persona amb la qual havia tingut contacte pròxim hi havia donat positiu per Covid-19, ha començat el seu discurs mostrant el desig del rei de poder estar hui a València i ha recordat l'"afecte especial" de la Corona per aquests premis.

Donya Letizia ha manifestat que els premis Jaume I "encarnen la decisió i la serietat de la societat espanyola i la seua aposta per millorar i superar les dificultats en les quals estem a causa de la pandèmia" per la Covid-19.

"Sou l'exemple de com la investigació, la ciència, la tecnologia i l'emprenedoria són, en gran manera, la manera que ens dota, com a societat, de les ferramentes imprescindibles per a afrontar desafiaments com els quals la pandèmia ens ha posat damunt la taula", ha postil·lat.

"I en aquesta Llotja de Mercaders, en un entorn on la història ens recorda la puixança d'una comunitat, la valenciana, que sempre mira al futur, rebeu un reconeixement que ens inspira i que ens ajuda a tindre confiança", ha proclamat la reina en valencià.